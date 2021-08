Esordio ok per Matteo Berrettini all’Us Open: battuto Chardy nel primo turno Buon esordio per Matteo Berrettini agli Us Open 2021. Nel primo turno del torneo di New York la testa di serie numero sei del tabellone ha infatti battuto in tre set (7-6/7-6/6-3) il francese Jeremy Chardy staccando così il pass per i trentaduesimi di finale dove affronterà il vincente del match tra Moutet e l’altro italiano Stefano Travaglia.

A cura di Michele Mazzeo

Non è stato però un match facile per il tennista romano che nei primi due set ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio dell'arcigno francese, numero 70 al mondo. L'azzurro infatti è riuscito a conquistare i primi due parziali solo dopo un serratissimo tie-break: 7-5 il primo, 9-7 il secondo dopo esser stato sotto di due mini-break. Leggermente più agevole per lui invece il terzo set con Berrettini che, dopo aver strappato il servizio all'avversario nel quinto game, è riuscito poi a chiudere l'incontro mantenendo i propri turni di battuta e breakkando nuovamente il transalpino nel nono e ultimo game dell'incontro chiudendo con un 6-3 ed evitando, almeno nel terzo set, un altro tie-break.

Un buon inizio dunque per Mattia Berrettini che con questo tre a zero rifilato a Chardy può mettersi alle spalle la delusione del forfait forzato al torneo olimpico di Tokyo 2020 e la prematura eliminazione a Cincinnati per mano del 20enne canadese Félix Auger-Aliassime. Il 25enne romano quindi comincia bene il suo cammino in questo ultimo torneo del Grande Slam della stagione che già dal secondo turno potrebbe metterlo di fronte ad un derby italiano (e dati i tanti azzurri sorteggiati nella parte alta del tabellone, eventualmente potrebbe anche non essere l'unico).