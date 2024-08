Errani e Paolini raccontano quando è cambiato il loro destino alle Olimpiadi: “Ci siamo sciolte” Dopo l’oro nel doppio di tennis alle Olimpiadi, Errani e Paolini raccontano la loro emozione. Un’occasione anche per rivivere la finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Chissà quante volte Jasmine Paolini e Sara Errani si sono chieste se l'oro vinto nel doppio femminile alle Olimpiadi non sia magari un sogno. È tutto meravigliosamente vero, con le due ragazze terribili del tennis italiano che, hanno raccontato le loro emozioni e come sono riuscite a ribaltare una finale che sembrava inizialmente stregata.

Le emozioni di Errani e Paolini dopo l'oro alle Olimpiadi

Proprio Sara Errani, ha spiegato infatti il momento della svolta dopo il primo set perso malamente contro la coppia di doppio russa. Anche nel racconto Sarita non può non emozionarsi ripercorrendo l'andazzo del match: "È un sogno che si realizza. Forse il più grande per me, le Olimpiadi sono sempre state la cosa più pazzesca al mondo quindi essere qua con questo oro è surreale ma sono troppo felice. Esserci riuscita è qualcosa di incredibile anche per come è andata la partita. Avevamo iniziato malissimo il primo set e poi la rimonta. Il super tie-break è un terno al lotto ma è andato bene, quindi pazzesco".

Quando Jasmine e Sara hanno cambiato il destino della finale olimpica

Cosa si sono dette Jasmine e Sara per ritrovarsi in campo e riprendere le redini del match: "C’era un po’ di tensione e non riuscivamo a togliercela di dosso. Finito il primo set abbiamo cercato di dirci che dovevamo godercela un pochino, rilassarci e divertirci perché era fondamentale riuscire a trovare un po’ il divertimento anche nel gioco. E abbiamo fatto anche due o tre sorrisi. Da lì ci siamo sicuramente sciolte e abbiamo iniziato a giocare molto meglio".

E in quel momento ecco che Errani e Paolini sono tornate ad essere la coppia di doppio che ha stregato l'Italia e non solo. Jasmine è orgogliosissima: "Piacere agli italiani per come giochiamo? Non fa nient’altro che piacere. Ovviamente noi abbiamo sentito veramente tutto il supporto di tutta l’Italia. È pazzesco rappresentare il proprio Paese. È stata una settimana, credo per tutti e tre indimenticabile".

Paolini ringrazia Errani per l'avventura alle Olimpiadi

E proprio Paolini non può che ringraziare la veterana Errani che con la sua esperienza (ha vinto il Career Golden Slam nel doppio), l'ha trascinata in questa bellissima avventura: "Una gioia immensa, surreale. Prima l’ho ringraziata per avere avuto l’idea di giocare il doppio con me un anno fa. L’obiettivo era quello di qualificarci alle Olimpiadi e ora siamo qua con l’oro. È pazzesco è un sogno".