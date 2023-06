È disperata dopo la finale persa al Roland Garros: la compagna la consola con un discorso bellissimo La finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros è girata nel secondo set. Townsend e Fernandez hanno subito una sconfitta bruciante. La canadese era sconvolta dopo il match e la partner l’ha consolata usando delle parole meravigliose.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic vincendo il Roland Garros è diventato il tennista con il maggior numero di Slam vinti nella storia. Il secco successo sul norvegese Ruud ha dato al serbo il Major numero 23. Ma nell'ultima domenica del torneo parigino c'è stata anche la finale del torneo di doppio femminile, che generalmente non riscuote grande attenzione ma che a questo giro invece ha conquistato le prime pagine. In primis per la controversa vicenda della giapponese Kato, ma poi anche lo splendido discorso che Townsend ha tenuto alla compagnia di doppio Fernandez, molto amareggiata dopo una cocente sconfitta.

Taylor Townsend e Lelylah Fernandez sono due giocatrici di buon livello, da qualche mese fanno coppia, e hanno raggiunto ottimi risultati, come la finale di Miami e la semifinale di Madrid. A Parigi si sono presentate speranzose, hanno disputato un grande torneo e sono arrivate fino alla finale che hanno giocato da favoritissime contro la cinese Wang Xinyu e la giocatrice di Taipie Hsieh, specialista del doppio.

Townsend e Fernandez vincono il primo set nettamente, con il punteggio di 6-1, ma nel secondo le avversarie si fanno sotto. Equilibrio estremo. Si va al tie-break. Il successo per l'americana e la canadese è vicino, ma sul più bello la partita gira. Xinyu e Hsieh si aggiudicano il tie-break per 7 punti a 5. Nel terzo non c'è partita. Stavolta è 6-1 per le asiatiche, che così conquistano estremamente a sorpresa il primo Slam in doppio.

Amarissima delusione per l'americana e la canadese, che è inconsolabile quando l'incontro termina – d'altronde uno sportivo vero quando gioca vuole vincere, in particolare una finale, e poco pensa, a caldo, alla posizione di classifica o al prize money guadagnato. Fernandez è scioccata, è triste, quasi in lacrime, seduta sulla sua sedia. Townsend se ne accorge e le fa un discorsetto, usa poche parole per farle capire che era giusto essere delusa o rammaricata, ma non doveva farsi travolgere dalle emozioni.

Davvero un bel momento da vedere e delle belle parole da ascoltare per Fernandez, che qualche anno fa perse una finale Slam (ma in singolare) agli US Open contro Emma Raducanu. Parole che hanno avuto un grande effetto, perché subito dopo il match la canadese ha detto: "Lei mi ha aiutato molto. Taylor è super positiva. Quindi diciamo che se perdo o vinco, mi scrive sempre e mi manda good vibes (buone vibrazioni ndr.). Penso che queste parole mi abbiano aiutato molto, così come l'accettazione della sconfitta. Ora voglio fare bene anche in doppio e spero di andare avanti".