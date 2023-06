Djokovic batte in finale del Ronald Garros in tre set Ruud e fa la storia: è il suo 23° Slam Nella finale di Parigi Djokovic ha chiuso i conti con Ruud in 3 set senza mai andare in difficoltà e confermando la superiorità che tutti si aspettavano. Per Nole è il 23° Slam.

Nole Djokovic ha vinto la finalissima di Parigi aggiudicandosi il Roland Garros 2023 su Ruud. Una partita che non ha avuto storia con il serbo che ha mantenuto fede ai pronostici della vigilia che lo vedevano netto favorito. 7-6, 6-3, 7-5 il risultato finale che laurea Djokovic indiscusso mattatore di questa edizione in cui è riuscito a conquistare il suo 23° Slam in carriera.

Per Djokovic una impresa che sa di leggenda e che ha onorato al meglio. Era sceso in campo per giocare la sua 34esima finale Slam e per battere il record all time di major. E lo ha fatto nel modo migliore, senza lasciare scampo all'avversario di turno, il norvegese Ruud e chiudendo una pratica subito gestita, in tre set. Con questo capolavoro sulla terra rossa parigina sale anche la striscia di vittorie consecutive negli Slam a 21 partite: nessuno prima di lui era riuscito a farlo in tornei Major.

A fare la differenza in una finale sempre indirizzata a favore di Djokovic è stato il primo parziale, in un set lunghissimo in cui Ruud ha mostrato il meglio del proprio repertorio costringendo Nole al suo miglior tennis. Un set vinto solamente al tiebreak, poi dominato 7 punti a 1 in cui Nole è tornato ad essere praticamente perfetto. Da quel momento, non c'è stata più partita con il livello di Djokovic che è diventato impossibile per Ruud: nel secondo set Nole ha fatto la differenza con Ruud che poi ha provato a rientrare nel terzo (e decisivo) set: il norvegese ha dato più battaglia fino al 10° game quando sul 5-5 Djokovic si è preso il break decisivo per poi chiudere set e match 7-5.

Una volta conclusa la partita per Djokovic è arrivata l'ondata di emozioni e di pensieri che lo hanno letteralmente travolto, senza che il serbo abbia fatto nulla per celarle e anche la corsa verso Ivanisevic, dal fratello Marko e da tutto il suo team, è stata quasi una sorta di ultimo atto liberatorio. Con questo successo, Djokovic torna ad essere il numero 1 al mondo, togliendo lo scettro di migliore a Carlos Alcaraz che già aveva battuto in finale e ha staccato nella classifica di tutti i tempi Rafa Nadal con 23 Slam vinti in carriera.