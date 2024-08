video suggerito

Djokovic vince un premio speciale dopo l’oro alle Olimpiadi: avrà una pensione, ma solo tra 3 anni Djokovic dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi potrà giovare di uno speciale vitalizio messo a disposizione dal governo serbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Alla fine Novak Djokovic ce l'ha fatta, conquistando l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un successo che gli permette di completare la sua leggendaria carriera, con il Golden Slam (tutti gli Slam vinti oltre al titolo ai Giochi). Oltre al prestigio di questa eccezionale impresa, bisogna anche sottolineare l'aspetto economico legato a questo ennesimo successo. Il trionfo olimpico infatti consentirà a Nole di ricevere una pensione da parte della Serbia.

Djokovic dopo l'oro alle Olimpiadi riceverà una pensione speciale dalla Serbia

La vittoria su Alcaraz infatti ha permesso a Djokovic di regalare al suo Paese la seconda medaglia d'oro di queste Olimpiadi, l'ottava nella storia della Serbia come nazione indipendente. Proprio per incentivare i propri atleti a dare il massimo, il governo serbo ha deciso di concedere un premio di circa 200mila euro a tutti coloro i quali riusciranno a vincere la medaglia più pregiata ai Giochi. Si tratta di del bonus più alto concesso da un Paese europeo ai propri campioni in questa edizione delle Olimpiadi.

Ma non è tutto qui, visto che Djokovic potrà fare i conti anche con una vera e propria pensione in quanto vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi. Questo vitalizio, di cui non si conosce precisamente l'entità, scatterà per il campione serbo nel giorno del suo 40° compleanno, quindi tra meno di tre anni. Un premio particolare dunque che rende ancor più speciale un successo che Djokovic ha definito come "il più grande" della sua carriera.

Quanto ha vinto Djokovic in carriera, il montepremi eccezionale di Nole

Un ulteriore riconoscimento economico dunque per il "paperone" del tennis Djokovic che in carriera è riuscito a collezionare vincite record. Infatti non bisogna dimenticare che Novak ha incassato solo dai premi relativi ai tornei, la bellezza di circa 170 milioni di euro, per quello che è un bottino impressionante. E ora potrà anche giovare di questa speciale pensione che la Serbia ha deciso di pagargli per il suo exploit olimpico.

Djokovic sogna un'altra Olimpiade, avrà già il vitalizio

Per ora però la "pensione" può attendere, visto che Djokovic non ha nessuna intenzione di fermarsi. Infatti nella conferenza stampa post finale olimpica, il tennista serbo ha addirittura aperto alla possibilità di una partecipazione alle prossime Olimpiadi, quando avrà 41 anni e potrà dunque già giovare del vitalizio: "La mia carriera è completa? Sia sì che no. Sì perché ho vinto tutto, e no perché amo questo sport. Voglio giocare a Los Angeles, un'altra Olimpiade per il mio Paese".