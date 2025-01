video suggerito

Djokovic su Sinner: "Ho visto che per qualcuno avevo intenzione di umiliarlo. Questa è spazzatura" Djokovic si è stizzito in conferenza dopo una domanda sul perché abbia associato Sinner solo alla parola "sciare" senza riferimenti sul tennis.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic non è stato chiamato in causa solo sul caso del presunto avvelenamento in Australia del 2022 nella conferenza di apertura degli Australian Open. Al campione serbo sono state chieste anche delucidazioni sul modo in cui ha risposto ad un giochino su alcuni big del tennis e in particolare su Sinner. Una situazione che lo stesso Nole ha trovato ridicola, definendola senza troppi giri di parole "spazzatura".

Cosa è successo e cosa ha detto Djokovic su Sinner

Nella tanto discussa intervista a GQ era stato chiesto a Djokovic di dire la prima parola che veniva in mente di fronte ad alcuni nomi. "Eleganza" per Roger Federer, "Tenacia" per Rafa Nadal, "Carisma" per Alcaraz e per Jannik Sinner? "Sciare". Una risposta per certi versi sorprendente, in quanto non associata ad una particolare dote tennistica.

Se il diretto interessato azzurro ha preferito dribblare le domande sull'argomento ("Chiedete a lui (Djokovic, ndr), ci ha pensato il tennista serbo a tornare sull'argomento. Nole è apparso abbastanza sorpreso per la piega che hanno preso le cose: "Ho visto sui social che tutto è stato trasformato in un dramma, o in una storia, come se l'avessi umiliato o gli avessi intenzionalmente mostrato mancanza di rispetto. È ridicolo".

Perché Djokovic ha risposto in questo modo su Sinner, associandolo solo allo Sci

Ma perché Djokovic ha risposto "sciare"? Questa la sua spiegazione: "Era una di quelle interviste tipo quiz, in cui devi pensare a qualcosa in un secondo. È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto questa immagine nella mia testa di lui che sciava, perché ho visto che stava sciando da qualche parte. Inoltre, noi due parliamo sempre di sci, di come scieremo insieme ecc".

Nessun caso dunque e soprattutto nessuna mancanza di rispetto nei confronti di Sinner da parte di Djokovic che si è anche indispettito e innervosito: "Ecco perché ho detto ‘sci', non perché non rispetti i suoi successi nel tennis, al contrario. È chiaro come il sole che il modo in cui sta dominando è degno di ogni elogio, sia il suo stile di gioco che il livello di gioco. Ha tutti gli attributi che ho menzionato in altri (Federer, Nadal, Alcaraz, ndr), e ora la gente fa sembrare che gli manchi di rispetto. Spazzatura".