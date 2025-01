video suggerito

Djokovic sposa “le sagge parole di Medvedev” e indica la via ai giovani: “Soldi, ragazze, casinò” Dopo la vittoria sul portoghese Jaime Faria all’Australian Open, Novak Djokovic ha rilanciato le parole pronunciate da Daniil Medvedev il giorno prima, facendo esplodere in una risata il pubblico di Melbourne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic è approdato al terzo turno dell'Australian Open superando il portoghese Jaime Faria in quattro set e ora affronterà il ceco Machac: la partita ha segnato l'ennesimo record per il 37enne campione serbo, già primatista di vittorie nei tornei del Grande Slam a quota 24. Scendendo in campo contro Faria, Djokovic ha staccato Roger Federer per quanto riguarda il numero di partite giocate negli Slam: adesso sono 430 in totale, contro le 429 dello svizzero, un record destinato ad aumentare ancora.

La stretta di mano tra Novak Djokovic e Jaie Faria dopo il successo del serbo a Melbourne

Cosa aveva detto Medvedev il giorno prima…

Nell'intervista a caldo sul campo, Nole ha fatto ridere tutto il pubblico della Rod Laver Arena quando ha citato le parole che Medvedev aveva pronunciato il giorno prima per elogiare l'avversario che il russo aveva battuto con parecchia fatica, il 23enne thailandese Kasidit Samrej. "Se mantiene questo livello, la sua vita sarà molto bella: soldi, ragazze, casinò e tutto il resto. Se gioca così ci riuscirà, altrimenti non avrà tutto questo con il tennis. Gli auguro di riuscirci", aveva sentenziato il moscovita, le cui parole sono diventate virali sui social.

…e Djokovic ha rilanciato tra le risate del pubblico all'Australian Open

Tutto assimilato e riproposto da Djokovic, che ha diffuso ulteriormente il verbo del russo dopo aver battuto il 21enne Faria: "Secondo le sagge parole del signor Daniil Medvedev, se la generazione futura giocherà così, avrà tutto. Soldi, ragazze, casinò…".

A quel punto gli spettatori sono esplosi in una risata collettiva, poi il serbo ha continuato elogiando il suo avversario: "Ha giocato al meglio tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set. Gli ho già detto a rete che ha un futuro brillante e che dobbiamo continuare".

Faria è contento comunque: "Lascio Melbourne con una storia da raccontare ai miei figli un giorno"

Il giovane portoghese dal canto suo non ha portato a casa una vittoria che sarebbe stata da annali, ma in compenso ha una storia da mettere tra i suoi ricordi più belli: "Esperienza incredibile, è stata una giornata molto positiva. Volevo un risultato diverso e avrei potuto fare un po' meglio, ma affrontare Djokovic all'Australian Open (lo ha vinto 10 volte, ndr) è la seconda sfida più dura nel tennis dopo Nadal al Roland Garros. Ho vinto un set e lascio Melbourne con una storia da raccontare ai miei figli un giorno".