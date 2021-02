Novak Djokovic batte Aslan Karatsev in tre set (6-3/6-4/6-2) nella prima semifinale degli Australian Open 2021 e conquista l'accesso in finale. Si infrange contro il numero uno del mondo dunque il sogno del russo di diventare il primo tennista proveniente dalle qualificazioni a raggiungere l'ultimo atto in un torneo del Grande Slam. Termina quindi la favola del 27enne di Mosca, grande rivelazione di questo appuntamento australiano, che lascia comunque il torneo con il titolo di primo e unico giocatore all'esordio in uno Slam a raggiungere la semifinale nell'era Open.

Dopo un primo set senza storia, vinto agevolmente 6-3 da Novak Djokovic in appena 36 minuti, nel secondo e nel terzo set Aslan Karatsev ha reso le cose un po' più complicate al più titolato avversario riuscendo a strappargli il servizio in entrambi i parziali dovendo però arrendersi alla maggiore classe e alla grande forza mentale del serbo che in entrambe le occasioni è riuscito immediatamente a controbrekkare il russo e riportarsi avanti nel punteggio per poi chiudere con 6-4/6-2.

Con questo successo il serbo stacca il pass per quella che per lui sarà la 28ª finale di uno Slam in carriera, finale che lo vedrà contrapposto al vincente dell'altra semifinale, in programma domani, nella quale si affronteranno il greco Stefanos Tsitsipas ("giustiziere" di Rafa Nadal ai quarti) e il russo Daniil Medvedev attuale numero quattro della classifica ATP. Finale nella quale Djokovic andrà a caccia del 18° trionfo in un torneo del Grande Slam che gli permetterebbe di accorciare le distanze dal primatista Roger Federer, fermo attualmente a quota 20.