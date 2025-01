video suggerito

Djokovic show dopo Machac: incenerisce un disturbatore con una battuta poi il messaggio sulla telecamera Djokovic si è qualificato agli ottavi degli Australian Open battendo in 3 set il ceco. Il tennista serbo s’è reso protagonista d’un siparietto con uno spettatore (“amico, hai bevuto…”) poi ha scritto una dedica particolare sulla telecamera “per Sonia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Novak Djokovic ha appena battuto Tomas Machac, la prima cosa che fa è girarsi verso lo spettatore che lo ha disturbato a più riprese durante il match degli Australian Open vinto nettamente (3 set a zero, 6-1/6-4/6-4). Si rivolge a lui con un gesto di sfida: porta il dito all'orecchio come a dire "non ti sento, cos'è non parli più?" poi lo indica e gli fa un altro cenno altrettanto eloquente ("dico a te, vieni qui…" è il senso di quella mimica). L'urlo di gioia e il bacio alla moglie accomodata in tribuna scandiscono quel momento trionfale del campione serbo a cui la folla tributa un tripudio di applausi.

La battuta contro lo spettatore molesto: "Ha bevuto, amico…"

Lo show di Nole, però, non finisce lì. Dopo aver dato una lezione severissima all'avversario, si trasforma in perfetto anchorman al momento delle interviste. La persona tra il pubblico che lo ha pungolato durante l'incontro torna a farsi sentire: gli fa una sorta di proposta di matrimonio. E lui, impassibile, lo incenerisce con un paio di battute che fanno scoppiare a ridere l'interlocutrice e la platea accorsa a seguire il match.

"Mi dispiace, amico… ma io sono già sposato e ho una moglie. Però, se vuoi, possiamo andare a bere qualcosa… ma credo che tu abbia già provveduto abbastanza". L'ex tennista Andrea Petkovic che veste i panni della giornalista non riesce a trattenersi, travolta dall'euforia e dall'ilarità del momento. Djokovic continua: "Mi piacerebbe bere qualcosa con lui ora che la partita è finita, così possiamo riflettere allegramente su quanto ci siamo detti durante il match".

La dedica di Djokovic alla studentessa serba

L'ironia non è stata l'unica emozione suscitata da Djokovic. Quando si è avvicinato alla telecamera prima di uscire dal campo ha lasciato un messaggio sull'obiettivo usando un pennarello blu: un cuore e un "per Sonia" è la dedica per Sonja Ponjavic, studentessa universitaria della Facoltà di Giurisprudenza rimasta ferita mentre partecipava alle proteste di piazza a Belgrado. È in ospedale ma entro lunedì sarà dimessa hanno fatto sapere i familiari della giovane investita brutalmente mentre si trovava in strada

Quali erano le ragioni del blocco? A novembre scorso a causa del crollo di una tettoia di cemento nella stazione ferroviaria nella città di Novi Sad sono morte 14 persone. Già allora alcuni manifestanti lasciarono impronte di mani tinte di rosso all'ingresso degli edifici governativi della capitale serba per chiedere l'arresto dei funzionari responsabili e le dimissioni di esponenti del governo serbo.