Djokovic pubblica una foto privata: “Ho pensato di lasciarla qui per tutti gli esperti di infortuni” L’ex numero 1 ATP in modo polemico ha postato un’immagine di un esame effettuato in Australia dopo il ritiro con Zverev. Djokovic in questo modo ha voluto rispondere a chi nutriva dubbi sul suo infortunio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic chiude la bocca a tutti quelli che avevano parlato del suo infortunio con sufficienza e lo avevano bollato come una ‘finta'. L'ex numero 1 del mondo sui suoi profili social ha mostrato la fotografia di un referto nel quale in modo provocatorio forse, sicuramente smargiasso, chiede ai veri esperti di valutare le sue reali condizioni. Queste le parole a corredo del post: "Ho pensato di lasciare questa informazione qui per tutti gli "esperti" di infortuni sportivi là fuori".

L'infortunio subito da Djokovic agli Australian Open

Djokovic durante l'incontro dei quarti con Alcaraz aveva riportato un infortunio a una gamba. Nonostante ciò era riuscito a vincere, a superare il turno contro un avversario di livello. Gli era successo più di una volta. Ma in tanti avevano dubitato su quanto accadutogli. Qualcuno aveva pensato a una manfrina o una tattica per destabilizzare l'avversario. Alla vigilia del match con Zverev ha cancellato l'allenamento. Poi in semifinale dopo aver perso il primo set ha deciso di ritirarsi, perché non ne poteva più. Ritiro in una semifinale Slam significa che il problema era serio, nonostante le tante voci maligne.

Il post polemico di Novak Djokovic verso chi non credeva al suo infortunio

Djokovic ha preso nota, ha letto, ascoltato commenti e parole. Poi ha risposto a tutti coloro che dubitavano delle sue condizioni fisiche, che realmente erano deficitarie. Il problema c'era. La fotografia di un esame effettuato conferma l'infortunio ai muscoli della coscia. Djokovic aggiunge a corredo: "Ho pensato di lasciare questa informazione qui per tutti gli "esperti" di infortuni sportivi là fuori". Parole e musica chiarissime. L'infortunio era reale, chi ha voluto pensare male ha sbagliato e di brutto.