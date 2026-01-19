Djokovic si è accorto del servizio copiato da Alcaraz: “Gli ho mandato un messaggio, dobbiamo parlare”

Novak Djokovic ha raccontato di aver notato le somiglianze tra il nuovo servizio di Alcaraz e il suo. Per questo ha chiesto lumi al giovane campione spagnolo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic è sembrato di ottimo umore dopo la vittoria contro Martinez nel primo turno degli Australian Open. Il campione serbo, che ora affronterà Maestrelli, è stato stuzzicato su quello che oggi è uno dei principali rivali, ovvero Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo a quanto pare ha apportato delle modifiche al suo servizio, ispirandosi proprio a Nole. Alcuni video circolati in rete non lasciano spazio a dubbi.

La reazione di Djokovic di fronte al nuovo servizio di Alcaraz simile al suo

Come ha reagito Djokovic di fronte a queste somiglianze abbastanza evidenti in realtà? Il dieci volte vincitore degli Australian Open ha dimostrato di essere d'accordo con chi ipotizza che il "nuovo" servizio di Carlitos sia una riproposizione di quello del tennista 38enne. Per questo non ha perso tempo per contattare il giocatore: "Appena ho visto il servizio gli ho mandato un messaggio dicendogli: ‘Sai, dobbiamo parlare dei diritti d'autore'".

L'incontro tra Djokovic e Alcaraz agli Australian Open

E quando poi si sono incontrati in Australia, Nole ha chiesto un risarcimento ad Alcaraz: "Poi, quando l'ho incontrato qui, gli ho detto che dobbiamo discutere di una percentuale sulle sue vincite. Per ogni ace mi aspetto, sai, un tributo a me. Per ogni ace che farà qui. Quindi vediamo se rispetterà i patti". Atmosfera dunque molto rilassata con Djokovic che è sembrato quasi inorgoglito dal fatto di essere utilizzato come modello da un giocatore del calibro del murciano. D'altronde Nole in passato non si è mai tirato indietro nel fornire consigli ai suoi "eredi" quando gli sono stati richiesti. Basti pensare a quelli forniti a Cahill dopo un incrocio a Wimbledon per cercare di far crescere tennisticamente Jannik Sinner.

Al di là della stima però Novak Djokovic sa bene che nella corsa al 25° Slam dovrà necessariamente fare i conti con i primi due tennisti del ranking attuale. Il serbo vive partita per partita, consapevole che uno dei punti a suo favore potrebbe essere l'esperienza, al netto di un gap abbastanza importante anche per motivi anagrafici, come ribadito in più occasioni.