Djokovic nervoso a Wimbledon si sfoga contro un raccattapalle, poi il raptus contro l’angolo Novak Djokovic nel match vinto contro Hurkacz a Wimbledon ha vissuto due momenti di tensione, prima contro un raccattapalle e poi contro il suo angolo.

Alla fine Novak Djokovic ce l'ha fatta. Il campione serbo grazie al suo eccezionale talento e alla sua esperienza è riuscito ad avere la meglio contro l'ottimo Hurkacz nel match degli ottavi di Wimbledon. Una partita disputata in due giorni, alla luce dell'interruzione legata al coprifuoco, che ha visto Nole trionfare in 4 set. Non sono mancati anche i momenti di nervosismo per Djokovic che prima ha rimproverato un raccattapalle e poi se l'è presa ancora una volta col suo angolo.

Tensione ai massimi livelli nella partita tra Djokovic e Hurkacz, alla luce del grande equilibrio e della posta in palio, ovvero i quarti dei Championship contro Rublev. Nole è stato sempre sul pezzo, tirandosi fuori da situazioni molto complicate. In un momento immortalato in un video poi finito sui social, si può vedere come l'ex numero uno al mondo e campione in carica si sia innervosito con un giovane addetto ai lavori.

Come da procedura Djokovic si è avvicinato al raccattapalle pronto per ricevere le palline per andare a servire. Dopo aver fatto ricorso all'asciugamano, Nole ha messo la racchetta in posizione tale da permettere al ragazzo di mettere le sfere sul suo piatto corde. Il raccattapalle non ha reagito immediatamente e così si è beccato il rimbrotto del tennista che lo ha richiamato con un urlaccio. A quel punto il giovane si è precipitato, quasi "spaventato".

C'è stato un altro momento della partita in cui a farla da padrone è stata la tensione. Al termine del terzo set, quando Djokovic ha perso il parziale con Hurkacz che ha riaperto le ostilità, Nole si è scagliato in direzione del suo angolo.

Ad ampi gesti il campione ha indicato qualcuno, come a volerlo cacciare (un copione che si è ripetuto già in passato). Addirittura il labiale potrebbe aver tradito un messaggio in italiano ("fuori"), anche se poi Nole ha proseguito nel suo momento di rabbia, fino a quando è tornato in panchina.

Nuovo urlaccio da parte del tennista serbo che avrebbe chiesto anche al suo angolo una particolare bevanda per rifocillarsi e tornare in campo carico e pronto per un match diventato ancor più duro. E alla fine è stato lui a vincere, con gli sfoghi finiti nel dimenticatoio.