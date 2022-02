Djokovic-Musetti all’ATP Dubai 2022: orario TV e dove vedere la partita Ritorno in campo del campione serbo che sfiderà al primo turno dell’ATP Dubai 2022 Lorenzo Musetti. Match in programma lunedì 21 febbraio con inizio attorno alle 18. Diretta su SuperTennis, Sky e Now.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo i tormenti degli Australian Open, Novak Djokovic torna in campo. E lo farà a Dubai contro Lorenzo Musetti nell'ATP Dubai 2022 con il primo match di cartello nella giornata d'apertura, lunedì 21 febbraio. Per il serbo un ritorno al gioco nel provare a scacciare tutte le polemiche e le discussioni nate nelle ultime settimane che ne hanno minato la popolarità e spaccato l'opinione pubblica. Il match di Dubai non sarà certamente un esordio stagionale agevole se si guarda l'ultimo (e unico) precedente tra i due. Al Roland Garros, l'anno scorso, il n. 57 del mondo riuscì anche a portarsi in vantaggio di due set per poi subire la rimonta del serbo, vincente 3-2.

L'azzurro è una delle tre wild card del torneo in cui partecipa anche Jannik Sinner che invece sarà testa di serie numero 4. Sul cemento di Dubai debutterà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

La sfida tra Djokovic e Musetti è stata programmata come ultimo match della sessione serale di Dubai, e l'incontro non si giocherà prima delle 18:00 (ora italiana che corrispondono alle 21:00 locali) di lunedì 21 febbraio. L’incontro verrà trasmesso in diretta su SuperTennis, canale 64 del digitale e 212 su Sky.

ATP Dubai, dove vedere in TV Djokovic-Musetti

Per assistere al debutto di Djokovic e di Musetti all'ATP Dunbai 2022 in TV, ci si può collegare al canale 64 del digitale terrestre SuperTennis che trasmette il match in chiaro e senza costi aggiuntivi. Altrimenti, per gli abbonati Sky, l'appuntamento è sui canali Sky Spot.

Djokovic-Musetti, dove vedere la partita in diretta streaming

Per la diretta streaming di Djokovic-Musetti di lunedì 21 febbraio, ci si può collegare al sito supertennis.tv che propone il match gratuitamente e in diretta. Per il live streaming, dietro abbonamento, si può utilizzare il servizio offerto online da Sky attraverso l'applicazione SkyGo oppure utilizzando Now.

Djokovic-Musetti, orario della partita e il programma

Nella prima giornata dell'ATP Dubai 2022, lunedì 21 febbraio, sul campo centrale si inizia a giocare alle 11 italiane. Due match in programma, Cilic contro un tennista proveniente dalle qualificazioni e Jaziri-Kraijnovic. Poi, non prima delle 16, scenderà in campo Murray contro un altro qualificato e, quindi, non prima delle 18:00 italiane inizierà la partita tra Djokovic e Musetti.