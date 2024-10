video suggerito

Dimitrov fa calare il gelo tra i tifosi a Shanghai, ce l’ha con uno di loro: si rischia la rissa Dimitrov come non l’abbiamo mai visto a Shanghai, molto nervoso e arrabbiato con un tifoso. Si rischia lo scontro, intervengono gli addetti ai lavori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il nervosismo aleggia nell'aria a Shanghai. Anche un tennista solitamente pacato e sobrio come Grigor Dimitrov, si è lasciato andare ad un momento di rabbia che per pochissimo non è culminato in uno scontro fisico con un tifoso. Necessario l'intervento di alcuni addetti ai lavori che l'hanno portato via anche di peso per impedire che la situazione degenerasse.

Cosa è successo a Dimitrov a Shanghai, rabbia con un tifoso

Dopo aver vinto la partita contro Popyrin, Grigor Dimitrov ha percorso il tratto esterno allo stadio preso d'assalto dai tifosi pronti a scattare selfie e a strappare autografi. Molta fretta da parte del bulgaro che agli ottavi del Masters 1000 affronterà Mensik. Ad un certo punto però ecco l'inaspettata situazione con Dimitrov che si è fermato di colpo iniziando ad indicare qualcuno. Il pubblico che fino a quel secondo si era fatto sentire, si è zittito improvvisamente.

La rabbia di Dimitrov per un gesto inaspettato

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto un fan troppo veemente ha rischiato seriamente di farlo cadere. Difficile dire se è stato un gesto involontario o figlio di una goliardata: fatto sta che Dimitrov ha perso il suo proverbiale aplomb ed è tornato indietro per provare a farsi giustizia da solo. A più riprese ha indicato l'autore del gesto, intenzionato a dargli una lezione a parole. Probabilmente sono arrivate anche delle risposte, e così Dimitrov si è avvicinato minacciosamente all'uomo, quasi a cercare lo scontro fisico.

Dimitrov portato via dagli addetti ai lavori

Fondamentale a quel punto l'intervento dell'accompagnatore che ha provveduto ad allontanare Dimitrov dalla zona "pericolosa" evitando dunque ulteriori strascichi polemici. Fortunatamente il bulgaro si è convinto ed è andato via, senza nascondere però la sua stizza per una situazione inaspettata. E se anche uno come Dimitrov s'infuria in quel modo…