Diana Shnaider caccia la mamma dalla tribuna all’Australian Open: cosa è successo Momento di grande tensione durante il match del primo turno all’Australian Open tra la russa Diana Shnaider e l’italiana Elisabetta Cocciaretto, vinto dalla prima: la moscovita ha mandato via dalla tribuna sua madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Diana Shnaider si è qualificata per il secondo turno dell'Australian Open appena iniziato sui campi di Melbourne: la 20enne russa ha battuto l'azzurra Elisabetta Cocciaretto due set a zero, col punteggio di 7-6(4)/6-4, onorando il pronostico della vigilia che la vedeva largamente favorita sulla 23enne marchigiana (numero 13 al mondo la moscovita, 56sima nel ranking WTA la Cocciaretto). Il match è stato molto tirato e ha vissuto un momento di tensione anche al di fuori dal campo, quando la Shnaider ha allontanato sua madre dalle tribune della Kia Arena, perché il livello di stress aggiuntivo stava diventando pesante per entrambe.

Diana Shnaider manda via sua madre dagli spalti dell'Australian Open: troppa tensione

Cosa sia accaduto in quel frangente lo ha spiegato senza tanti giri di parole la stessa russa – giocatrice in grandissima ascesa – dopo il match: "Penso che sia ancora più difficile per lei che per me. Sentivo la tensione, che lei era nervosa, e io stavo iniziando a diventare ancora più nervosa, quindi l'ho mandata via per salvarle i nervi. È difficile per la mia famiglia guardarmi, ma sono grata di averli intorno. Mi supportano sempre".

Quanto alla partita, la Shnaider ha confermato quanto si era già visto in campo: "Il primo turno si è rivelato difficile sia fisicamente che mentalmente. La prima partita è sempre una delle più difficili, perché devi abituarti al nuovo campo, alle nuove condizioni, all'atmosfera. La partita è stata dura, ma sono orgogliosa di me stessa per averla vinta".

Adesso, al secondo turno del primo Slam stagionale, la giovane russa – che è numero 12 del tabellone di Melbourne – affronterà la croata Ajla Tomljanovic, che in Italia conosciamo bene visto che è stata fidanzata col nostro Matteo Berrettini. Sarà un altro match in cui partirà favorita: "Le mie ambizioni per questo torneo? A dire il vero non ne ho, perché questa è solo la seconda volta che arrivo al secondo turno qui. Mi godrò ogni vittoria, cercherò di mostrare il mio meglio, combatterò. Spero di disputare un grande torneo in singolo e doppio", ha risposto la Shnaider.