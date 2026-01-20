Darderi vince ma non ha tempo di esultare, deve correre in bagno: scene insolite agli Australian Open

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luciano Darderi si è preso la scena agli Australian Open vincendo una partita che non dimenticherà facilmente. Il tennista italiano infatti ha accusato dei pesanti problemi di stomaco proprio nelle fasi cruciali della partita contro Garin, che hanno rischiato di metterlo fuori gioco. Nonostante tutto, il numero 25 del mondo è riuscito a vincere in tre set, regalando però una scena curiosa subito dopo la trasformazione del match point quando è dovuto correre in bagno.

Luciano Darderi accusa problemi di stomaco sul più bello contro Garin

Dopo essere stato avanti due set a zero contro il cileno con una prestazione molto convincente, Darderi ha iniziato a sentire che qualcosa non andava ma non è potuto andare in bagno per il regolamento. Forti crampi alla pancia per l'azzurro che pur essendo arrivato a match point ha dovuto incassare il ritorno di Garin che ha ribaltato la situazione portandosi sul 6-5. Nonostante il grande nervosismo per la situazione, con tanto di racchetta disintegrata, Luciano è riuscito a tenere botta anche perché ha approfittato del trattamento per le vesciche richiesto da Garin per recarsi alla toilette.

Darderi corre negli spogliatoi dopo il match point, non può resistere

Prova di carattere per Darderi, che seppur in condizioni molto precarie, è andato fino in fondo, chiudendo al tie-break e vincendo il match in condizioni molto difficili. Non ha avuto il tempo di esultare il 23enne che è corso ad abbracciare l'avversario e poi, senza perdere tempo, è finito negli spogliatoi per quella che è una delle scene più particolari di giornata. I problemi allo stomaco non gli hanno dato tregua e solo dopo qualche minuto, Luciano è riuscito a rientrare per salutare il pubblico e riprendere le sue cose.

Questo il commento di Darderi ai microfoni di Eurosport dopo la fine della partita per raccontare quanto accaduto: "Ero molto nervoso, dal secondo set in poi ho iniziato a sentire mal di pancia, forse ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Non ho preso un gastroprotettore prima del match, penso che questo sia stato il problema di oggi, insieme al caldo. Mi sono venuti i crampi e mi faceva male la pancia, sapevo che se fossi andato al quarto set sarebbe stato molto difficile poter vincere questa partita, ma per fortuna sono riuscito a chiudere in tre set. Sono molto contento della vittoria di oggi, la prima in Australia e da testa di serie".