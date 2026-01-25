Darderi travolto dai crampi in diretta TV spiega bene cosa sta succedendo agli Australian Open

Luciano Darderi, che negli ottavi affronterà Jannik Sinner, è stato colpito dai crampi mentre stava rilasciando un’intervista per la televisione. Il tennista ha mostrato in modo lampante cosa significa giocare in condizioni durissime agli Australian Open.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Australian Open sono sempre stato il torneo più faticoso, tra quelli dello Slam, a livello fisico. Le condizioni sono durissime, anche per atleti preparatissimi. Il cambiamento climatico rende opprimente la situazione. Lo sa bene anche Sinner, che ha dovuto sudare, nel vero senso della parole, per battere Spizzirri sabato. Luciano Darderi, che sfiderà Jannik lunedì, ha mostrato gli effetti del caldo. Parlando in diretta TV si è dovuto fermare a causa di fortissimi crampi.

I crampi di Darderi in diretta TV agli Australian Open

Il sabato di Melbourne è stato durissimo a livello fisico per tutti i tennisti che hanno giocato agli Australian Open. Di Sinner si sa tutto, ne ha parlato anche lui dicendo di essere stato anche un pizzico fortunato, perché la ‘regola del caldo‘ gli ha dato una mano, con la sospensione dell'incontro avvenuta al mondo giusto.

Luciano Darderi, che sta continuando a crescere e che in Australia sta vivendo il miglior Slam della sua carriera, dopo aver vinto contro Khachanov, favorito alla vigilia per classifica e attitudine alla superficie, si è presentato per una intervista in TV e in quella mentre rispondeva a una domanda ha dovuto fronteggiare un improvviso e feroce attacco di crampi. Il tennista italiano, come si vede dalle immagini, si abbassa, cerca di stirare la gamba mentre viene confortato dai due conduttori. In preda al dolore, Darderi si è scusato, anche se non avrebbe dovuto, per quanto accaduto.

Darderi ora sfiderà Sinner negli ottavi degli Australian Open

Insomma, il tennista italiano ha mostrato, ahi lui, in modo totalmente involontario e plateale quali sono gli strascichi, pure a distanza di ore, che provoca il caldo eccessivo che i tennisti devono affrontare agli Australian Open. Proprio a causa del caldo, che sarà pesante anche lunedì 26 gennaio, la partita degli ottavi tra Sinner e Darderi non prenderà il via prima delle 18 locali (le 6 del mattino in Italia).