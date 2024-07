video suggerito

Come vive davvero un tennista durante il torneo di Wimbledon: quanto costa l’affitto di una casa I tennisti di prima fascia quando giocano Wimbledon non alloggiano in albergo, ma in una casa che prendono in affetto. Paige Lorenze, la fidanzata di Tommy Paul, numero 12 ATP, ha svelato il dietro le quinte e ha spiegato come vivono i tennisti a Wimbledon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Wimbledon è quello più importante del tennis, tutti vogliono vincerlo, in pochi ci riescono. Le due settimane da vivere a Londra, che poi in alcuni casi anche tre, vanno vissute bene, con tutti i crismi e con il minor stress possibile. E molti tennisti decidono di non vivere i Championships in albergo. Da sempre c'è l'abitudine, per i giocatori di un certo livello, di affittare delle case, anzi delle villette, dove vivere con un certo relax la quotidianità extra tennis. La fidanzata di Tommy Paul, l'influencer Paige Lorenze ha mostrato come vivranno loro in queste settimane.

I big del tennis a Wimbledon non vivono in albergo

Sampras, Agassi, Nadal, Federer hanno sempre fatto così. Villette non lontano da Wimbledon, così da poter vivere rilassati con familiari e staff i giorni e le ore precedenti a partite importanti. Nadal tante volte ha raccontato che la sera prima di match di livello li passava a cucinare e a chiacchierare. Sinner farà la stessa cosa, con la differenza che a cucinare sarà il papà Hanspeter, che di professione fa proprio il cuoco.

Paige Lorenze mostra come vivono i tennisti nella settimana di Wimbledon

Due o tre settimane da vivere, come si fosse a casa. Tommy Paul pochi giorni fa ha vinto il Queen's, il torneo per eccellenza che precede Wimbledon, in coppia con la sua dolce metà l'influencer Paige Lorenze ha preso un alloggio molto elegante. E lei ha deciso di mostrare dove vivranno in queste settimane, sui social Lorenze ha mostrato le immagini di un'abitazione che potrebbe costare anche tanto in termini di affitto – dai 4mila per un piccolo appartamento ai 16mila euro per un abitazione con cinque camere da letto per circa tre settimane.

La villa su tre piani di Tommy Paul e Paige Lorenze per Wimbledon

La casa è splendida, è su tre piani, con un enorme giardino e una cucina elegante, dove cucinare e preparare il cibo per la cena. L'area living è ricca di opere d'arte, con una TV a parate e anche un biliardino. Inoltre Paige Lorenze ha anche detto che in cucina c'è addirittura un forno per la pizza, come ha mostrato sul suo canale YouTube. Mentre Tommy Paul è parso più contento per la griglia per il fare barbecue in giardino e il canestro per fare due tiri.

Paige Lorenze ha aperto un mondo, che generalmente i tennisti che affittano case o ville a Londra per Wimbledon tengono chiuso quel mondo. Solo una volta Djokovic mostrò un trampolino elastico all'esterno della sua abitazione per i Championships, due anni fa.