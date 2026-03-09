Come fa Sabalenka a giocare con l’anello da un milione a Indian Wells: la divertente confessione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryna Sabalenka a Indian Wells non fa niente per nascondere il suo eccezionale anello di fidanzamento ricevuto pochi giorni fa da Georgios Frangulis suo futuro marito. La tennista numero uno del mondo, che nel prossimo turno affronterà Naomi Osaka, finora ha indossato il prezioso gioiello anche durante i match. Ma questo non le dà fastidio, soprattutto nell'impugnatura? Sabalenka ne ha parlato in conferenza stampa tra una risata e l'altra.

Sabalenka in campo a Indian Wells con l'anello da un milione di dollari

Non riesce proprio a privarsi dell'anello con un diamante ovale da 12 carati del valore di circa 700mila euro, smeraldi e una fascia di diamanti pavé (complessivamente il gioiello vale poco meno di 900mila euro). È felicissima la giocatrice bielorussa per la proposta di matrimonio del suo compagno e lo vuole far vedere a tutti. Prima di iniziare il torneo, si è voluta subito assicurare se fosse possibile scendere in campo con il lussuoso monile. Lo ha confessato in conferenza.

La gioia di Sabalenka e la battuta sulle avversarie

Davanti ai microfoni infatti Aryna Sabalenka ha spiegato: "È molto comodo, prima del torneo abbiamo fatto qualche prova per capire se ci fosse il rischio di perdere il diamante giocando, ma non ce n'è alcuno. Ero abbastanza sicura di poter tenere l'anello in partita, lo sento brillante (ride, ndr). Spero che le mie avversarie si distraggano guardando questo diamante, così da poterne trarre vantaggio". Tra il serio e il faceto dunque la prima giocatrice del ranking ha confermato di non avere problemi a giocare con diversi gioielli addosso, compreso l'ultimo che è anche quello di maggior valore.

Anche se le desse un po' fastidio forse, Sabalenka lo indosserebbe comunque perché l'emozione della sorpresa di Frangulis è stata enorme. Anche per sottolineare il suo gesto, Aryna è pronta a tutto: "Come avete visto dal video, non mi ero preparata. È stata una sorpresa, ma tutto il mio team lo sapeva. Il mio agente mi aveva detto che avevo una riunione importantissima nel giro di 15 minuti; non ero nemmeno truccata, era sera ed ero stanchissima, così ci sono andata in jeans. Quando siamo arrivati lì ho visto Georgios (Frangulis, ndr) che piangeva. Ho pensato fosse perché ero poco sistemata e il momento non sarebbe stato poi così romantico! Poi ho chiesto al fotografo di non inquadrarmi in faccia ma di concentrarsi solo sull'anello. Scherzi a parte, è stato un momento bellissimo. Avevo il presentimento che sarebbe successo qui, ma è riuscito comunque a cogliermi di sorpresa".