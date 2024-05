video suggerito

Cocciaretto conquista gli ottavi di uno Slam per la prima volta, battuta Samsonova: “Ho giocato col cuore” Elisabetta Cocciaretto raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi del Roland Garros grazie alla vittoria sulla russa Ludmilla Samsonova: la prossima avversaria sarà una tra Coco Gauff e Yastremska. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Elisabetta Cocciaretto raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di finale del Roland Garros. La tennista azzurra si è aggiudicata il match contro la russa n. 17 WTA Ljudmila Samsonova valido per il terzo turno del torneo parigino.

La 23enne azzurra ha dominato l’incontro, chiuso con un 7-6 (4) 6-2, ma il punteggio non rende bene la differenza di prestazione in campo delle due tenniste: fin dall'inizio Cocciaretto ha messo in campo tutto quello che aveva e ha dato spazio alla russa solo per una rimonta nel primo set. Poi non c'è stata storia. La prossima avversaria della marchigiana sarà una tra Coco Gauff, testa di serie numero tre, e l’ucraina Yastremska.

Cocciaretto non era mai arrivata al quarto turno di uno slam: per due volte si era fermata al terzo turno, a Parigi e a Wimbledon lo scorso anno. Con questo risultato la tennista classe 2001 diventa la più giovane italiana agli ottavi di finale a Parigi dal 2001, quando a riuscirci era stata Francesca Schiavone.

Cocciaretto racconta il match: "Mi sono detta di giocare con il cuore"

Un successo che vale la posizione n. 51 WTA ma Cocciaretto ha parlato del modo in cui ha affrontato il match conro la russa e ha fatto dei ringraziamenti particolari al suo coach: "Ho giocato benissimo nei primi games, dopo ho pensato troppo. E allora mi sono detta di giocare con il cuore, e non con il cervello. Sono molto felice per l'accesso agli ottavi di finale di questo torneo. Sto vivendo delle sensazioni incredibili. Noi giochiamo con il cuore, e questa è la cosa più importante. Il mio pensiero va ai miei genitori che in questo momento mi stanno guardando, e ringrazio il mio coach Fausto Scolari. Il sostegno del pubblico mi ha regalato moltissima energia, vi sono molto grata, spero che vogliate tifare per me anche nella prossima partita".