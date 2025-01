video suggerito

Chi è Jacques Radoux, presidente del Collegio del TAS che giudicherà Sinner: avvocato ed ex giocatore Il prossimo 16 e 17 aprile 2025 si svolgeranno le udienze presso il TAS che dovrà giudicare Jannik Sinner sul “caso Clostebol”. La commissione sarà costituita da due arbitri di “parte”: Ken Lalo scelto dalla Wada e Jeffrey Benz, per la difesa. Presidente, super partes, sarà Jacques Radoux, ex tennista e capitano in Coppa Davis per il Lussemburgo e oggi stimato avvocato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jacques Radoux sarà l'"arbitro" super partes, il presidente del tribunale svizzero che comporranno il Collegio del TAS che dovrà giudicare e decidere sul "caso Clostebol" e l'eventuale squalifica da dare a Jannik Sinner il prossimo 16 e 17 aprile. Gli altri due componenti saranno per l'accusa – la Wada – Ken Lalo, e per la difesa Jeffrey Benz. L'udienza sarà, come chiesto dalle parti interessate avverrà a porte chiuse. Ovvia l'attenzione e la curiosità per ciò che potrà accadere, con occhi puntati proprio su Radoux, oggi stimato avvocato, con un passato da giocatore di tennis e capitano in Coppa Davis.

Jannik Sinner verrà giudicato dal TAS: le date della doppia udienza

Le date si sanno: Jannik Sinner dovrà aspettare il 16 e 17 aprile per conoscere il proprio destino e capire se subirà una squalifica oppure verrà confermata la sua tesi che fin qui lo ha scagionato da qualsiasi accusa di frode sportiva e doping. Il TAS ha annunciato quando giudicherà il numero 1 del mondo, nel frattempo impegnato e concentrato agli Australian Open, a Melbourne. L'argomento è oramai conosciuto da tutti: la doppia positività al Clostebol riscontrata, nel marzo scorso, durante il torneo di Indian Wells.

Il "caso Clostebol" al TAS dopo l'appello della Wada sull'assoluzione di Sinner da parte della Itia

L'iter processuale di Sinner è stato fin qui confortante, assolvendo il campione italiano da qualsiasi accusa di doping e allontanando il pericolo di una lunga squalifica. Il n.1 del ranking mondiale è stato assolto dall'International Tennis Integrity Agency, ma verso cui ha fatto pronto appello la Wada, l’agenzia mondiale antidoping, al TAS di Losanna. Dove si dovrà prendere la delicatissima decisione finale su quanto accadrà a Sinner che, molto probabilmente non sarà presente di persona.

Chi è Jacques Radoux, modesto tennista lussemburghese oggi stimato avvocato

Per decidere in modo più imparziale possibile, la Commissione sarà composta da tre "arbitri": il primo, super partes, che prenderà la posizione di presidente, gli altri due, in rappresentanza di entrambi le parti. A far da giudice "decisivo" dunque, sarà Jacques Radoux, 55 anni. Ex modesto giocatore di tennis, con l'apice raggiunto agli inizi degli anni novanta raggiungendo il numero 458 del mondo, è stato anche capitano di Davis per la squadra lussemburghese dal 2008 al 2013. oggi è uno stimato avvocato: studi in legge svolti in Francia, poi referendario alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infine dal 2008 a tempo pieno anche nella sezione tennis di Special Olympics Lussemburgo.

Per Jannik Sinner lo stesso giudice che ridusse la squalifica a Simona Halep

Per quanto riguarda gli altri due giudici presenti il prossimo aprile la Wada ha scelto Ken Lalo: è presidente della federazione israeliana sport equestri, ha 66 anni e lavora al tribunale arbitrale dello sport dal 2011. Per quanto riguarda Sinner, la scelta è ricaduta su Jeffrey Benz, arbitro del Tas dal 2000, e già giudice nominato da Simona Halep nell'arbitrato che ha visto ridursi la squalifica da 4 anni a 9 mesi.