Chi è Eliot Spizzirri, l’avversario di Sinner agli Australian Open: l’americano imbattibile al college

Eliot Spizzirri è un tennista americano nato nel 2001 e agli Australian Open sfiderà Jannik Sinner nel terzo turno. Campione a livello universitario, Spizzirri sta scalando la classifica ATP.

Eliot Spizzirri per la prima volta si è qualificato per il terzo turno di un torneo del Grande Slam. Il tennista americano, classe 2001, ha vinto due partite agli Australian Open che gli permettono di sfidare Jannik Sinner, due volte vincitore del torneo che sarà ovviamente largamente favorito. L'americano non è un talento sopraffino, è anche arrivato tardi al tennis che conta, ma c'è stato un buon motivo: Spizzirri ha passato tanti anni al college, dove ha conseguito risultati straordinari sui banchi e in campo.

Best Ranking ATP grazie agli Australian Open

Dal nome, o meglio dal cognome si evincono chiare origini italiane. Eliot Spizzirri è nato il 23 dicembre 2001 a Stamford nel Connecticut, ma è cresciuto a Greenwich. 185 centimetri per 79 chilogrammi è destro, e come la maggior parte dei giocatori moderni fa il rovescio a due mani. Il papà Peter lo ha indirizzato al tennis. Fin qui non ha mai vinto un torneo del circuito maggiore, lo scorso lunedì ha raggiunto il miglior ranking della carriera: numero 85 ATP. Ma con i sedicesimi a Melbourne nel live Ranking è già 71.

Recordman NCAA, al College era imbattibile

Ha studiato all'Università del Texas ad Austin dove ha avuto una carriera universitaria superlativa. numeri alla mano è uno dei giocatori più forti a livello NCAA. Per due volte è stato nominato giocatore più forte della stagione universitaria, ha vinto titolo in singolare e in doppio. Vincendo partite a raffica, mettendo in riga tutti i migliori anche delle altre università. Bravo sul campo e fuori, perché ha conseguito una Bachelor of Business Administration (BBA) con una specializzazione in finanza, presso la McCombs School of Business.

Il successo con Fonseca agli Australian Open

In tabellone ci è arrivato senza aiutini, al primo turno ha battuto con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 6-2 Joao Fonseca, che pareva favoritissimo. Poi ha vinto contro il cinese Wu Yibing al quinto set: 6-2 6-4 6-7 4-6 6-3. E ora per Spizzirri c'è Jannik Sinner.