video suggerito

“Cagna”: la Putintseva perde all’Australian Open e va a scriverlo sul profilo della Kasatkina Dopo la partita persa all’Australian Open contro Daria Kasatkina, Yulia Putintseva ha postato un commento offensivo sul profilo Instagram della russa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Cagna", una sola parola scritta in cirillico, che abbiamo tradotto nell'unico modo riferibile: così Yulia Putintseva si è ‘complimentata' con Daria Kasatkina dopo la vittoria di quest'ultima nel terzo turno dell'Australian Open. La russa si era imposta in due set, col punteggio di 7-5/6-1, sulla kazaka (naturalizzata, visto che è nata a Mosca) e nulla lasciava presagire una reazione di questo tipo, cui i media russi hanno dato ampio spazio, parlando di "offesa" e "insulto", anche se non è da escludere un'altra possibile interpretazione che sottenda uno scherzo tra le due, del quale peraltro al momento non si vede traccia.

Yulia Putintseva durante il match perso a Melbourne contro Daria Kasatkina

L'insulto di Yulia Putintseva a Daria Kasatkina su Instagram: "Cagna"

Il commento è spuntato sotto il post su Instagram con cui la Kasatkina aveva festeggiato la qualificazione agli ottavi di finale del primo torneo del Grande Slam stagionale: "Seconda settimana, finalmente ci incontriamo", aveva scritto la 27enne. Dopo un po' è apparso il "сучка" della Putintseva, insulto pesantissimo, non accompagnato da alcuna faccina o ulteriore spiegazione, neanche dopo che Daria ha risposto con un "ti troveremo un finanziatore".

Il commento offensivo della Putintseva sotto il post della Kasatkina

In precedenza la Kasatkina, attuale numero 10 al mondo, aveva commentato così la vittoria che le apre la strada alla sfida negli ottavi di lunedì prossimo contro la statunitense Emma Navarro (numero 8), match che si annuncia equilibratissimo: "Putintseva avversaria difficile? Ad essere onesti, nessuno vuole vedere il suo nome dalla propria parte del tabellone. Il primo set è stato quello che mi aspettavo: un inizio difficile, una battaglia, in più oggi faceva caldo, condizioni difficili, scambi lunghi. Sono molto contenta della vittoria e di come sono riuscita a dare una svolta al primo set. Stavo perdendo (era sotto 0-3, ndr), ma sono riuscita a rimontare. Sono felice che la partita non si sia trasformata in una maratona e che sono riuscito a chiuderla in due set".