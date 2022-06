Bublik e Cilic alla resa dei conti dopo il match, il confronto è esilarante: “Cosa dovevo fare?” Dopo la sfida del Queen’s di Londra, Cilic ha chiesto spiegazioni a Bublik sul suo modo di giocare particolare nel secondo parziale. Ne è nato un confronto simpaticissimo.

A cura di Marco Beltrami

Il programma odierno del torneo del Queen’s di Londra, si è chiuso con la partita tra Bublik e Cilic. Si trattava di uno dei match degli ottavi di finale più attesi, alla luce del momento dei due giocatori. E le aspettative sono state confermate, con il giocatore serbo reduce da un ottimo Roland Garros che si è imposto con il punteggio di 7-6, 7-5. Un risultato che gli permetterà di sfidare nei quarti di finale Ruusuvuori. Se Cilic si è confermato come al solito molto solido, Bublik ha provato a destabilizzare l'avversario con un gioco imprevedibile.

Grande equilibrio nel primo parziale con il kazako, numero 37 del mondo che nel tie-break era scappato sul 5-0, con 3 set point poi sciupati. Bravo Cilic a restare sul pezzo, rimontare e portare a casa il parziale. Nel secondo set, il 17° giocatore ATP ha messo in discesa il risultato portandosi fino al 3-0. Nel quarto game poi ecco che un Bublik quasi “disperato” ha provato il tutto per tutto, con una serie di giocate alla Bublik: servizio da sotto reiterato, e gioco di tocco, per provare a distrarre l’avversario.

Una serie di situazioni di gioco accompagnate dagli applausi degli spettatori e dai sorrisi di un divertito Bublik. Ed effettivamente Cilic ha un po’ accusato il colpo, visto che di lì a poco ha incassato il ritorno del kazako fino al 5-5. Dopo però ecco un nuovo black-out di Bublik, con Cilic che ha chiuso con un definitivo 7-5. Il pubblico si è molto divertito e infatti subito dopo la conclusione delle ostilità, non sono mancati gli applausi sia per il vincente che per lo sconfitto.

Entrambi i giocatori si sono ritrovati a ridosso della rete, e si sono scambiati i saluti del caso nel terzo tempo. E qui è andato in scena un vero e proprio siparietto legato a quanto accaduto in occasione di quel game folle giocato da Bublik. Cilic ha chiesto all'avversario il motivo di quell'atteggiamento particolare, non troppo infastidito. A quel punto il tennista sconfitto ha spiegato: "Voglio dire, cosa dovevo fare? Quando sei concentrato, io non riesco a giocare". A quel punto Cilic con il sorriso ha chiosato: "Buon lavoro, hai fatto bene amico, cosa posso dirti". E lì Bublik gli ha fatto l"in bocca al lupo per il prosieguo del torneo: "Sei sulla buona strada".