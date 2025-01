video suggerito

Bolelli e Vavassori perdono la finale degli Australian Open: Heliovaara e Patten campioni nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati battuti in finale agli Australian Open. I due italiani a Melbourne sono stati batutti in finale Heliovaara e Patten che si sono imposti con il punteggio di 6-7 7-6 6-3. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso per il secondo anno consecutivo la finale degli Australian Open. A trionfare sono stati il finlandese Heliovaara e il britannico Patten che in rimonta hanno conquistato il secondo titolo Slam della loro carriera, dopo quello ottenuto a Wimbledon lo scorso luglio. Il punteggio finale è stato 6-7 7-6 6-3. Domenica alle 9:30 toccherà a Jannik Sinner, che si giocherà il titolo contro Alexander Zverev.

Bolelli e Vavassori annullano 10 setpoint e vincono il primo set

La vittoria l'hanno vista davvero a un passo. Il primo set è stato estenuante. Bolelli e Vavassori hanno fatto qualcosa di clamoroso annullando 10 setpoint (!) a Heliovaara e Patten e hanno vinto un tie-break da 34 punti, per 18 punti a 16. Il secondo set è stato equilibrato, senza squilli: altro tie-break. Punto a punto, con gli azzurri a due punti dal trionfo sul 5-5. Ma l'unico mini-break è quello buono ed è del tandem finnico-britannico.

Heliovaara/Patten vincono un altro titolo Slam

Sulle ali dell'entusiasmo la coppia che ha vinto l'ultimo Wimbledon fa subito il break. Bolelli e Vavassori in un attimo finiscono sotto 3-0, e sullo 0-30 sembra finita. Ma il carattere c'è, il game è degli italiani, che restano in scia fino al 5-3. Nel nono gioco Bolelli e Vavassori hanno la possibilità di rientrare, conquistano due palle break, non le sfruttano. Vincono Heliovaara e Patten, che si aggiudicano il secondo Slam della carriera. Per Bolelli e Vavassori è una mazzata tremenda, un'altra finale persa. Ma c'è da guardare, nei prossimi giorni, al grande cammino fatto fin qui e alla seconda posizione nella Race del doppio.