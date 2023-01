Berrettini travolgente in United Cup, Ruud gli rende omaggio in italiano: lezione di sportività L’Italia ha conquistato la City-Final della United Cup dove affronterà una tra Polonia e Svizzera, 5-0 alla Norvegia.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia vola nella United Cup. Dopo il successo all'esordio sul Brasile, la squadra azzurra si è imposta anche nella seconda sfida del nuovo torneo a squadre miste in corso di svolgimento in Australia. Battuta la Norvegia, grazie al prestigioso successo di Matteo Berrettini sul numero 3 del mondo Casper Ruud, a cui ha fatto seguito anche quello di Lucia Bronzetti su Ulrikke Eikeri per un rotondo 4-0 in attesa del doppio misto. Con questa vittoria l'Italia ha ottenuto l'accesso alla City Final dove affronterà una tra Polonia e Svizzera.

Prestazione importante quella di Berrettini che ha ottenuto così il terzo successo su sette sfide contro Ruud. Duplice 6-4 in favore dell'italiano che ha virtualmente superato il connazionale Sinner nel ranking ATP (impegnato ad Adelaide) prendendosi il 15° posto. Matteo ha giocato un tennis molto solido, puntando sulla potenza di servizio e dritto, ma mostrando notevoli miglioramenti anche sul rovescio.

Non c'è stato nulla da fare per l'avversario che al momento dei saluti finali, si è mostrato molto sportivo nei confronti di un Berrettini che conosce bene. Le telecamere infatti hanno pizzicato anche i complimenti di Ruud che ha esordito con un "bravo" rivolto al vincitore del match, poi salutato calorosamente con uno scambio di battute probabilmente a sottolineare la sua partita di ottimo livello.

Nella classica intervista post-match, Berrettini si è mostrato molto soddisfatto della sua partita, e anche di come stanno andando le cose in questo torneo al fianco degli altri componenti del team Italia: "L'obiettivo è fare la corsa più lunga possibile. È bellissimo giocare con i miei compagni di squadra. Ci conosciamo da quando eravamo molto giovani. È pazzesco e ora rappresentiamo l'Italia. È un vero onore per noi. L'altro giorno a cena parlavamo di quando giocavamo l'uno contro l'altro a 12 anni. È super bello e sono davvero felice. Ovviamente è la prima volta che gioco con le ragazze e penso che sia speciale, diverso, forse un po' più stressante (ride, ndr) . Ma ci stiamo divertendo molto".

Grande soddisfazione dunque per l'aver superato un test importante contro un giocatore sempre sul pezzo come Ruud: "Casper, è un giocatore super solido, è migliorato così tanto nell'ultimo anno. Quindi sapevo che dovevo fare del mio meglio. Ci conosciamo abbastanza bene, quindi studiamo sempre quello che stiamo facendo e sapevo che dovevo servire in quel modo. Una cosa è sapere e una cosa è farlo, ma sono davvero contento che ha funzionato abbastanza bene e felice."

Applausi a scena aperta dunque per Berrettini da parte della Pat Rafter Arena, con la giornata di grazia per i colori azzurri completata poco dopo dalla bella vittoria di Lucia Bronzetti, che in poco meno di due ore si è sbarazzata di Ulrikke Eiker. A chiudere poi ecco il pokerissimo del 5-0 con la coppia formata da Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti che nel doppio misto ha superato Eikeri e Viktor Durasovic 7-6(6), 6-2. Ora appuntamento a mercoledì per la sfida contro una tra Polonia e Svizzera. L'obiettivo è quello di raggiungere la semifinale della United Cup.