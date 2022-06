Berrettini-Sonego oggi all’ATP Stoccarda 2022, dove vedere il match in TV in chiaro e diretta streaming Berrettini sfida Sonego nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il derby italiano mette in palio la semifinale contro Otte. Ecco tutto quello che c’è da sapere, sull’orario e diretta TV e streaming del match.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini sfida Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 Stoccarda. Al Boss Open in programma sull'erba tedesca antipasto di Wimbledon va in scena il derby italiano dei quarti di finale. Berrettini, numero 10 del ranking, testa di serie numero 2 e primo giocatore azzurro, dovrà vedersela contro il connazionale Sonego 32° tennista del mondo e sesta testa di serie. Matteo ha esordito nel torneo dopo un lungo stop per l'operazione alla mano, battendo in tre set Albot, mentre Lorenzo ha superato prima Paire e poi Struff. I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore ATP, ma hanno incrociato le racchette in due challenger, con il successo sempre di Berrettini. Sonego ha dichiarato: "Matteo è come un fratello, sarà difficile come sempre giocare contro un amico". In palio la semifinale contro Otte che ha superato il turno per il ritiro di Bonzi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario e la diretta TV e streaming.

A che ora gioca Berrettini all'ATP Stoccarda contro Sonego, il programma

Berrettini-Sonego è in programma oggi venerdì 10 giugno all'ATP Stoccarda. Il derby italiano dei quarti di finale si giocherà sul campo centrale del Boss Open di Stoccarda a partire dalle ore 12. Inizialmente la sfida era programmata non prima delle 12:30 visto che in precedenza si sarebbe dovuto giocare il confronto tra Bonzi e Otte. Il ritiro del primo, ha regalato al tedesco la semifinale, e spinto gli organizzatori ad anticipare l'orario di Berrettini-Sonego.

Dove vedere Berrettini-Sonego in chiaro in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Sonego in TV? La sfida dei quarti di finale di Stoccarda sarà visibile in diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il derby italiano anche su Sky, per gli abbonati, e in particolare su Sky Sport tennis, canale 205. Per quanto riguarda la diretta streaming di Berrettini-Sonego sarà in chiaro su Supertennis.tv, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare l'app Sky GO. Possibile acquistare anche il singolo biglietto dell'evento in streaming su NOW.

I precedenti tra Berrettini e Sonego

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si conoscono molto bene, essendo stati compagni anche di Davis. Non si sono mai affrontati nel circuito maggiore ATP, anche se hanno due precedenti nel circuito challenger. Matteo si è imposto sia in quello di Phoenix nel 2019, sul cemento americano e poi a Brescia sul cemento indoor.

Il tabellone di Berrettini e Sonego a Stoccarda: l'avversario nella prossima partita

Sonego e Berrettini si trovano nella parte bassa del tabellone. Il vincente di questa sfida dei quarti affronterà poi in semifinale Otte, che ha superato i quarti per il ritiro di Bonzi. Berrettini ha superato già il tedesco numero 61 del mondo in due occasioni, mentre Sonego è in vantaggio 2-1 nei confronti diretti. In prospettiva, nella parte alta ci sono i giocatori sulla carta più temibili con il numero uno al mondo Tsitsipas.