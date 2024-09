video suggerito

Sinner-Draper oggi agli US Open: a che ora si gioca e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner-Draper è la semifinale degli US Open in programma oggi venerdì 6 settembre non prima delle 21. Il numero uno ATP va a caccia della finale contro uno tra Tiafoe e Fritz. Diretta TV su Supertennis e Sky, in streaming su Supertennix, Sky Go e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sinner-Draper è la semifinale degli US Open in programma oggi venerdì 6 settembre non prima delle ore 21 sul campo Arthur Ashe di Flushing Meadows a New York. Diretta TV in chiaro su Supertennis, su Sky e in streaming sul sito di Supertennis, Supertennix, Sky Go e NOW. Sinner numero uno al mondo ATP, dopo la vittoria su Medvedev, affronta il nuovo numero 20 contro il quale ha perso l'unico precedente nel 2021. Sinner e Draper si conoscono bene perché hanno giocato in coppia il doppio a Montreal e sono cresciuti insieme. In palio la qualificazione alla finale degli US Open, contro uno tra Tiafoe e Fritz. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

US Open, a che ora gioca Sinner oggi contro Fritz: orario e programma

Jannik Sinner gioca oggi contro Jack Draper agli US Open non prima delle ore 21. La semifinale dello Slam americano è in programma sul campo centrale Arthur Ashe e non dovrebbe subire slittamenti d'orario.

Dove vedere Sinner-Draper in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Draper in TV? La partita sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. La semifinale degli US Open si potrà seguire anche su Sky su uno dei canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201, 203). Per quanto riguarda lo streaming, diretta sul sito di Supertennis in chiaro, sull'app Supertennix, su Sky Go (per gli abbonati Sky) o sulla piattaforma live on demand NOW.

Leggi anche Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e fanno la storia del tennis italiano

I precedenti tra Sinner e Draper

Jannik Sinner e Jack Draper si conoscono praticamente da sempre essendo quasi coetanei. I due hanno giocato anche in doppio recentemente a Montreal, con il britannico che ha speso belle parole per l'azzurro. L'unico precedente da avversari risale al 2021 sull'erba del Queen's, quando ad imporsi fu Draper in due set tiratissimi.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone degli US Open

In palio nella sfida tra Sinner e Draper, c'è la finale degli US Open. Il vincente del confronto affronterà nell'ultimo atto del torneo americano uno tra Tiafoe e Fritz. L'unica certezza dunque è che o Sinner o Draper dovranno fare i conti con un giocatore di casa che potrà contare sul sostegno del pubblico.