Quando gioca Sinner in semifinale contro Draper agli US Open: data e orario della partita Sinner sfida Draper nella semifinale degli US Open 2024. Il numero 1 del mondo torna in campo venerdì 6 settembre 2024 per prendersi il pass per la finale. Diretta TV su Sky e in chiaro su Supertennis. Streaming con Sky Go, NOW, SuperTennix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner sfida Jack Draper in semifinale degli US Open 2024. L'incontro è in programma per venerdì 6 settembre 2024 ma l'orario verrà ufficializzato oggi: si giocherà alle ore 21:00 o non prima dell'una di notte sull’Arthur Ashe Stadium, ma più probabile il primo. Diretta TV in chiaro su Supertennis, ma anche su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming possibile con il sito di Supertennis, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Dopo la vittoria di Cincinnati, il numero uno al mondo ha iniziato il suo percorso a Flushing Meadows che lo ha visto superare Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Cristopher O'Connell, Tommy Paul e Daniil Medvedev nell'ultimo match valido per i quarti. Adesso per il tennista azzurro se la dovrà vedere con il britannico Jack Draper, n° 25 del mondo e rivelazione del torneo che è alla sua prima semifinale Slam in carriera.

Jannik Sinner è il primo italiano di sempre ad aver raggiunto le semifinali in tutti e quattro gli Slam: tra i giocatori in attività ci sono riusciti solo Djokovic, Nadal e Cilic. Anche Kyrgios, che ha criticato aspramente l'altoatesino dopo il caso Clostebol, ha ammesso la superiorità di Sinner dopo la vittoria con Medvedev e sui social si è sbilanciato: "È senz'altro il favorito ora".

A che ora gioca Sinner contro Draper agli US Open: orario e programma

Sinner e Draper si giocherà venerdì 6 settembre 2024 ma il programma non è stato ancora ufficializzato: gli slot possibili sono alle ore 21:00 o non prima dell'una di notte, ma più probabile il primo. Si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium.

Dove vedere Sinner-Draper in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Draper in TV? La partita dei quarti degli US Open si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Ma la sfida tra Sinner e il vincitore degli US Open 2021 sarà trasmessa naturalmente anche da Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming possibile sul sito di Supertennis, sull'app SuperTennix, e per i rispettivi abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Draper

C'è solo un precedente tra Jannik Sinner e Jack Draper: erano i sedicesimi dell'Atp 500 del Queen's nel 2021 e il tennista britannico vinse in due tiebreak.