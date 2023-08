Berrettini-Sinner oggi a Toronto: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Jannik Sinner e Matteo Berrettini si affronteranno in serata nel secondo turno del torneo di Toronto. Il primo derby Sinner-Berrettini si potrà seguire su Sky e non inizierà prima delle ore 23.

A cura di Alessio Morra

L'atteso derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner, valido per il secondo turno del torneo 1000 di Toronto, si disputerà oggi mercoledì 9 agosto. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201, e in streaming con Sky Go o NOW. L'orario d'inizio non è definito. Presumibilmente Sinner-Berrettini non inizierà prima delle 23 ora italiana, ma l'orario potrebbe anche slittare. Chi vince sarà in campo giovedì contro Murray o Purcell. Questo sarà il primo confronto diretto tra Berrettini e Sinner.

Toronto a che ora gioca Berrettini oggi contro Sinner: orario e programma

Gli organizzatori del torneo canadese non hanno trattato benissimo Sinner e Berrettini, che sono stati piazzati sul Grand Stand e non sul centrale. Il derby italiano sarà il quarto match su quel campo e considerato che l'attività partirà alle ore 17 è facile pensare che Berrettini-Sinner non inizierà prima delle 23 ora italiana, ma l'inizio potrebbe anche tardare e non di poco.

Dove vedere Berrettini-Sinner in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti tv in esclusiva di tutti i tornei 1000 maschili. Quindi gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta Berrettini contro Sinner su Sky, l'incontro si potrà seguire su Sky Sport Summer, canale 201, a partire dalle 23:30. Telecronaca di Elena Pero. Naturalmente la sfida sarà visibile anche in streaming, con Sky Go o NOW, previo abbonamento.

I precedenti tra Berrettini e Sinner

Non ci sono precedenti tra i due tennisti italiani. Questa infatti è la prima sfida tra Berrettini e Sinner, ed è un match molto atteso che non ha un favorito designato.

Il prossimo avversario di Berrettini o Sinner : il tabellone di Toronto

Chi passerà il turno tra Matteo e Jannik si qualificherà per gli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto e scenderà in campo già giovedì e lo farà, in ogni caso, da favorito, tanto con l'australiano Purcell che con il britannico Andy Murray.