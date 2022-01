Berrettini-Monfils oggi agli Australian Open 2022: orario e dove vederla in TV e streaming Berrettini affronta Gael Monfils nei quarti di finale degli Australian Open. Il numero 7 del tabellone sogna la semifinale. L’incontro si disputerà non prima delle 11 di oggi martedì 25 gennaio, in diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+. Se Berrettini vincerà affronterà in semifinale Nadal o Shapovalov.

Nella mattinata italiana di martedì 25 gennaio Matteo Berrettini disputerà per la prima volta i quarti di finale degli Australian Open. La testa di serie numero 7 giocherà da favorito contro Gael Monfils, tennista francese di buon livello – 20esimo nel ranking – che è in grande forma, ha già vinto un torneo in questo 2022, La partita è in programma oggi non prima delle 11 ora italiana alla Rod Laver Arena, bisognerà attendere prima il termine del match del singolare femminile tra Krejickova e Keys. Il match si vede sui canali Eurosport, in diretta TV e streaming su Sky e Dazn

Berrettini dopo aver superato agevolmente i primi due turni, ha vinto un incontro complicatissimo con Alcaraz nel terzo turno, lo spagnolo è stato piegato al tie-break del quinto set, poi ha battuto l'ostico Carreno, spagnolo ko in tre set. Mentre Monfils è reduce dal successo sul serbo Kecmanovic. Berrettini ha giocato due volte con Monfils, e i precedenti in suo favore: 2-0, ha vinto agli US Open 2019 e nell'ATP Cup 2021.

Berrettini-Monfils oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Matteo Berrettini e Gael Monfils scenderanno in campo nella serata australiana, la mattinata italiana. Il programma prevede un doppio delle vecchie glorie all'1 del mattino. Non prima delle 2:30 giocheranno la numero 1 WTA Ashleigh Barty e Jessica Pegula, mentre non prima delle 4 toccherà a Rafa Nadal e Denis Shapovalov. Mentre la sessione serale inizierà alle 9 con Krecijova-Keys e proseguirà con Berrettini-Monfils, per questo l'orario delle 11 è assai indicativo. L'unica certezza è che sarà battaglia, come accadde nei quarti degli US Open 2019, quando Matteo vinse al tie-break del quinto set.

Il programma e l'ordine di gioco

Groth/Rafeter – Ferreira/Philippoussis alle 1:00 italiana

Barty-Pegula non prima delle 2:30 ora italiana

Shapovalov-Nadal non prima delle 4 ora italiana

Krecijova-Keys non prima delle 9 ora italiana

Berrettini-Monfils a seguire

Dove vedere Berrettini-Monfils in diretta TV e streaming

Eurosport manderà in onda in TV in diretta Berrettini-Monfils, che potranno seguire gli abbonati di Sky sul canale 210, ma anche quelli di DAZN. In streaming la sfida dei quarti di finale degli Australian Open sarà visibile sia con SkyGo che con Now, ma anche con DAZN e Discovery+, inoltre c'è il Player di Eurosport.

Contro chi gioca Berrettini se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Matteo Berrettini ha già giocato una finale a Wimbledon e una semifinale agli US Open e prova a guadagnarsi pure le semifinali a Melbourne. Dovesse battere Monfils, Berrettini sarebbe tra i primi quattro e giovedì giocherebbe con Rafa Nadal o Denis Shapovalov. Incontro molto equilibrato, che si disputerà nella notte italiana. Nadal favorito per classifica, ma il canadese sta giocando molto bene.