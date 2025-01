video suggerito

Berrettini batte Norrie agli Australian Open, scrive un messaggio ai tifosi italiani sulla telecamera: ha voglia di scherzare Matteo 'The Hammer' Berrettini ha vinto il primo incontro del torneo superando il britannico in 4 set col punteggio di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Nel prossimo turno affronterà Holger Rune.

"Ora puoi andare a dormire". Il messaggio ironico di Matteo Berrettini scritto sull'obiettivo della telecamera scandisce la vittoria al primo turno degli Australian Open 2025 contro Cameron Norrie. Ha voglia di scherzare e saluta così il pubblico italiano che è dall'altra parte del mondo, costretto a fare le ore piccole in notturna per seguire il suo match. Ha ripagato tanta fiducia e attaccamento offrendo uno spettacolo bello e avvincente: come un diesel, ha carburato piano poi ha macinato gioco, punti, colpi fino alla vittoria.

The Hammer ha battuto il britannico in 2 ore e 56 minuti prendendosi il primo set a mo' di riscaldamento e poi travolgendo l'avversario in quelli successivi col punteggio di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Nel prossimo match lo attende il confronto con Holger Rune.

All'avversario il tennista romano ha lasciato l'illusione che la partita potesse prendere un piega diversa poi ha preso a ‘martellarlo' alla sua maniera, a cominciare dal servizio che resta "sempre la mia arma principale. Abbiamo lavorato su rotazione della spalla e spinta con la gamba destra per migliorarlo ulteriormente". Ed è stato efficace abbastanza, lo dicono anche i numeri: ha preso a pallate Norrie battendo a 203 km/h, con 32 ace e ben 63 vincenti, con il 70% di prime in campo e una resa dell'85%.

L'omaggio al mancino Nadal: "Lo salutiamo, ci manca"

Com'è andata? Parola a Berrettini che racconta così le sensazioni che gli ha dato il campo: ha aperto il 2025 con un successo, cosa che da queste aperti non assaporava da un po'.

"È passato tanto tempo dalla mia ultima vittoria qui – ha ammesso a fine gara -, l'anno scorso ho dovuto guardare il torneo da casa e non è stato facile. Con Norrie avevo giocato una volta sull'erba al Queen's, non è mai facile giocare contro un mancino… mi ricordo molto bene la sconfitta qui in semifinale (nel 2022 ndr) contro un ‘certo mancino' qualche anno fa. Sì, Rafa. Lo salutiamo, ci manca".

Holger Rune prossimo avversario di Berrettini

Nel prossimo turno Berrettini proverà a scollinare anche un altro ostacolo: si tratta del danese Holger Rune, che è uscito dalla prima partita del torneo senza brillare. Anzi, ha faticato più del dovuto con il cinese Zhang Zhizhen che è riuscito a battere solo dopo 5 set molto tirati.

Quali sono i precedenti tra il romano e lo scandinavo? Il bilancio è in favore di Rune: su 4 match disputati ne ha vinti 3, l'unico successo dell'italiano risale a Indian Wells 2022.