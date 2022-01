Berrettini-Alcaraz oggi agli Australian Open: orario e dove vederla in TV e streaming Berrettini sfida Alcaraz nel terno turno degli Australian Open. Matteo sconfitto dallo spagnolo nell’unico precedente, va a caccia degli ottavi contro uno tra Korda e De Minaur. Sfida in programma non prima delle 4, con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini affronta Carlos Alcaraz nel terzo turno degli Australian Open. Il tennista italiano testa di serie numero 7 del tabellone è reduce dal successo su Nakashima e poi su Kozlov, una sfida questa in cui ha dovuto fare i conti con il gioco particolare dell'avversario. Primo banco di prova difficile per il giocatore capitolino contro il talento spagnolo che lo ha già battuto nell'unico precedente di Vienna 2021. Il classe 2003, 31° giocatore al mondo, è in grande crescita e ha mostrato anche eccezionali progressi dal punto di vista fisico. Berrettini-Alcaraz è in programma oggi venerdì 21 gennaio non prima delle 3:30 e sarà trasmesso in TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+.

Il vincente del match tra Berrettini e Alcaraz affronterà agli ottavi di finale degli Australian Open, quello della sfida tra Korda e Carreno Busta. Berrettini è il terzo degli italiani ancora in gioco nel tabellone del singolare maschile, con Sonego e Sinner, che ha battuto Johnson, mentre nel femminile l'unica reduce è Camila Giorgi.

Berrettini-Alcaraz oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Berrettini-Alcaraz apre il programma maschile dei match del terzo turno degli Australian Open che si disputeranno sul campo centrale dell'impianto di Melbourne, la Rod Laver Arena. La sfida è in programma oggi venerdì 21 dicembre non prima delle 4:00, ma potrebbe slittare nel caso in cui le due partite che si giocheranno precedentemente sullo stesso campo, ovvero Azarenka-Svitolina, e Krejcicova-Ostapenko.

Dove vedere Berrettini-Alcaraz in diretta TV e streaming

Dove si potrà vedere Berrettini-Alcaraz in TV? La sfida non sarà trasmessa in chiaro, ma su Eurosport. La diretta del terzo turno degli Australian Open andrà in scena o su Eurosport 1 o su Eurosport 2, canali dedicati all'evento. Gli stessi sono inseriti sia sulla piattaforma Sky che DAZN (per i possessori di Smart TV) e dunque disponibili in TV per i rispettivi abbonati. Per quanto riguarda invece la visione del confronto tra Berrettini e Alcaraz in streaming, sarà disponibile su dispositivi portatili e computer su Eurosport, DAZN, Sky GO e Discovery+, tutti servizi accessibili grazie agli abbonamenti.

Contro chi gioca Berrettini se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

In palio tra Berrettini e Alcaraz c’è la qualificazione agli ottavi di finale e dunque l’ingresso nella seconda settimana del torneo degli Australian Open. Un’occasione unica, soprattutto alla luce dell’esclusione di Novak Djokovic che sarebbe stato il muro da scavalcare ai quarti. Prima però in proiezione agli ottavi bisognerà affrontare il vincente di Korda-Carreno Busta. Due giocatori, almeno sulla carta, alla portata di Berrettini.