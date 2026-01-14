Australian Open 2026, quando si sorteggia il tabellone e i possibili avversari di Sinner

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il momento del sorteggio degli Australian Open si sta avvicinando sensibilmente. Jannik Sinner conoscerà i suoi avversari, o meglio i suoi possibili rivali, giovedì 15 gennaio. Il torneo si giocherà a Melbourne dal 18 gennaio all'1 febbraio. Il tennista italiano ha vinto le ultime due edizioni del torneo e sarà l'uomo da battere, ma sarà la testa di serie numero 2. Perché la testa di serie numero 1 è Carlos Alcaraz, in virtù della prima posizione della classifica ATP. Sinner e Alcaraz potrebbero sfidarsi solo in finale nel primo Slam della stagione. Nell'elenco delle principali teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti, numero 5 al mondo.

Quando ci sarà il sorteggio degli Australian Open 2026

Seguire in diretta anche per i più grandi appassionati di tennis, e tifosi di Sinner, non è semplice. Perché le ore di fuso orario tra l'Italia e l'Australia sono dieci. Il sorteggio è in programma a Melbourne alle ore 14:30 di giovedì 15 gennaio, ciò significa che per noi italiani il sorteggio è alle ore 4:30 del mattino. La procedura è classica. Con i campioni in carica, Madison Keys e Jannik Sinner, si terrà il sorteggio del tabellone. Prima quello femminile e poi quello maschile, che approssimativamente verrà composto attorno le ore 5.

Jannik Sinner bacia il trofeo dopo il successo bis del 2025.

I possibili avversari di Jannik Sinner agli Australian Open

Sinner è la testa di serie numero 2 del tabellone. Ciò significa che sarà certamente nella parte bassa e sa di evitare con certezza assoluta solo Carlos Alcaraz, numero 1. Tutti gli altri tennisti scopriranno la loro posizione con il sorteggio. Di sicuro dal lato di Jannik ci sarà solamente uno tra Zverev (numero 3 ATP) e Djokovic (numero 4). Qualunque testa di serie inclusa dalle 5 alle 8 può finire il quarto di Sinner, tra questi anche Musetti. Un giocatore tra la 13ª e la 16ª posizione sarà il rivale agli ottavi di Sinner, mentre uno tra il 25 e il 32 al terzo turno. Per i primi due turni può capitare qualsiasi tennista fuori dalle teste di serie.

Le prime 10 teste di serie degli Australian Open 2026