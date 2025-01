video suggerito

Australian Open 2025, quando si sorteggia il tabellone con Sinner: i possibili avversari Il sorteggio degli Australian Open 2025 si terrà a Melbourne giovedì 9 gennaio, quando in Italia sarà ancora notte. Il sorteggio del tabellone maschile e di quello femminile inizierà alle ore 4:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner difenderà dal 12 al 26 gennaio il titolo vinto un anno fa agli Australian Open. Nelle prossime ore il tennista italiano conoscerà i nomi dei suoi avversari, quantomeno quelli potenziali. Perché giovedì 9 gennaio alle ore 4:30 verrà effettuato il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile del primo Slam dell'anno. Sinner è largamente favorito, ha appena vinto contro Popyrin il primo match della stagione. Nel complesso saranno 12 gli italiani in tabellone: 9 nel torneo maschile e 3 in quello femminile. Oltre a Sinner saranno teste di serie anche Musetti, Berrettini e Jasmine Paolini.

Quando si sorteggia il tabellone degli Australian Open 2025: data e orario

Il sorteggio del tabellone degli Australian Open si terrà giovedì 9 gennaio. Verrà prima tirato a sorte quello del torneo femminile, successivamente sarà la volta di quello maschile. Le operazioni scatteranno quando in Italia saranno le 4:30 del mattino (le 14:30 in Australia). Dovrebbero essere presenti i campioni in carica e cioè Jannik Sinner e Aryna Sabalenka.

I possibili avversari di Sinner e gli azzurri in tabellone

Sinner ha una sola certezza. Dal suo lato di tabellone non ci sarà Zverev, perché la testa di serie numero 1 e quella numero 2 sono ai lati opposti. Gli altri tennisti può pescarli tutti. Le teste di serie 3 e 4 Alcaraz e Fritz finiranno in due lati diversi. Quindi in teoria potrebbe esserci sullo sfondo una semifinale con lo spagnolo. Mentre nei quarti potrebbe capitare uno tra Djokovic e Medvedev. In campo femminile Jasmine Paolini è la testa di serie numero 4 e può finire tanto nella metà di Sabalenka che in quella di Swiatek, l'unica giocatrice che eviterà sarà sicuramente Coco Gauff.

Nel tabellone maschile con Sinner ci saranno Musetti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Darderi, Sonego, Fognini e Nardi. Mentre in quello femminile l'Italia sarà rappresentata da Paolini, Cocciaretto e Bronzetti, vincitrici della BJK Cup. Gigante e Passaro sono all'ultimo turno di qualificazioni e hanno la possibilità di aggiungersi alla pattuglia maschile.

Quando gioca Sinner agli Australian Open 2025 e dove vederlo in tv

Jannik Sinner esordirà tra domenica 12 e martedì 14. L'ordine di gioco sarà stabilito dopo il sorteggio. Il sorteggio non sarà trasmesso in TV, ma sarà visibile sul canale YouTube degli Australian Open in diretta dalle 4:30.