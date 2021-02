Sconfitta amara per la 39enne Serena Williams che nella semifinale degli Australian Open viene battuta in due set (6-3/6-4) dalla giapponese Naomi Osaka e lascia in lacrime il primo Slam dell'anno. L'ex numero uno del mondo vede dunque ancora sfumare ad un passo la possibilità di conquistare il 24° torneo del Grande Slam in carriera che gli consentirebbe di diventare la tennista più vincente di sempre (raggiungerebbe infatti la leggendaria Margaret Court).

Una sconfitta che ha suscitato molte emozioni in lei che al termine del match ha risposto battendosi il pugno sul petto per ricambiare alla standing ovation riservatagli dal pubblico presente al Melbourne Park. Emozioni troppo forti che non è riuscita a celare in nessun modo nella conferenza stampa post-match. Dopo aver risposto con un sorriso "Se mai dovessi dire addio, non lo direi a nessuno " ad un giornalista che le chiedeva se quella di oggi fosse la sua ultima partita, è stata un'altra la domanda che ha fatto crollare emotivamente Serena Williams.

La domanda successiva ha infatti riportato la conversazione su quanto successo in campo, nello specifico all'argomento dei molti errori gratuiti commessi da Serena nel match contro la Osaka (24, il doppio degli errori non forzati rispetto alla nipponica). Qui è arrivato il crollo emotivo della campionessa statunitense che dopo aver scosso più volte la testa è riuscita ad esclamare soltanto "Ho fatto…" prima di scoppiare in lacrime, alzarsi e interrompere bruscamente la sessione con i giornalisti.

Completamente opposte invece le emozioni provate da Naomi Osaka che ha battuto nuovamente uno dei suoi idoli fin da bambina e adesso andrà a giocarsi un'altra finale dello Slam. Nell'ultimo atto degli Australian Open 2021 la numero tre della classifica WTA affronterà la statunitense Jennifer Brady che nell'altra semifinale ha battuto la ceca Muchova in tre set (6-4/3-6/4-6).