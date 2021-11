ATP Finals Torino 2021, quanto guadagna chi vince: montepremi e prize money Le Atp Finals, torneo più importante della stagione dopo gli Slam, si giocano a Torino dal 4 al 12 novembre. Il montepremi nell’appuntamento che vede sfidarsi gli 8 migliori giocatori del mondo, tra cui ci sono anche Berrettini e Sinner, è molto alto. Ecco il montepremi, i prize money e i punti Atp delle Finals.

A cura di Marco Beltrami

Le Atp Finals 2021 sono in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. Si tratta del torneo più importante della stagione, dopo gli Slam, quello che chiude di fatto l'annata sportiva. In campo al Pala Alpitour del capoluogo piemontese i migliori 8 giocatori al mondo, al netto dell'assenza di Nadal, con la presenza degli azzurri Berrettini e Sinner. Il montepremi delle Finals è importante, con un prize-money totale superiore ai 6 milioni di euro. Uno stimolo in più per i campioni della racchetta, che in caso di vittoria senza perdere nemmeno un match incasseranno più di 2milioni di dollari. Molto di più di quanto il campione in carica Medvedev ha incassato nella scorsa annata.

Il montepremi delle ATP Finals 2021: quanto guadagna il vincitore

Il montepremi delle ATP Finals 2021 in programma a Torino è più alto rispetto a quello dell'edizione 2020. I premi per il torneo che vede sfidarsi i migliori giocatori al mondo ammontano complessivamente a 7.250.000 dollari, ovvero 6.259.106 euro. Nella scorsa annata il montepremi era di 5.700.000 dollari (4.921.660 euro). Più basso invece rispetto alla cifra record del 2019, di 9.000.000 dollari. Il vincitore della finale delle Atp Finals 2021 porterà a casa 1.094.000 dollari, circa 944.500.000 euro. Se il campione dovesse vincere tutte e 5 le partite del torneo, allora per lui il premio sarà quasi il doppio, ovvero 2.316.0000 dollari che equivalgono a 2.074.44 euro. Anche in questo caso un netto aumento rispetto alle ultime Finals londinesi del 2020.

Tutti i prize money e i punti delle ATP Finals Torino 2021

Ognuno degli 8 giocatori che parteciperanno alle Atp Finals di Torino incasserà 173.000 dollari (149.400 euro) se giocherà dunque almeno le prime 3 sfide in programma nel round-robin. Nel caso in cui invece per ipotetici ritiri dovesse disputare meno partite allora, il gettone cambia: per una partita giocata guadagnerà 86.5oo dollari (746.800 euro), per due 129.750 dollari (112.020 euro) Previsto anche un gettone di presenza di 93.000 dollari (80.320 euro) per la "riserva", ovvero il tennista pronto a subentrare in caso di eventuali forfait. Questo poi nel dettaglio il prize-money turno per turno: