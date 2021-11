ATP Finals, Sinner in semifinale in un solo caso: la classifica e il programma di oggi Il programma della 5a giornata delle ATP Finals, stasera tocca a Jannik Sinner che affronterà Medvedev. Il russo è già in semifinale come il numero 1 Djokovic.

A cura di Alessio Morra

Le ATP Finals proseguono e oggi si gioca la quinta giornata di gare. Inizia la terza giornata, ciò significa che oggi si chiuderà il Gruppo Rosso, quello che era iniziato con Berrettini e che prosegue con Jannik Sinner che ha la possibilità di qualificarsi per le semifinali, ma il suo destino non è tutto nelle sue mani. Domani invece si concluderà il Gruppo Verde che vede già qualificato per le semifinali Djokovic, che è anche sicuro di chiudere al primo posto nel girone.

ATP Finals, il programma di oggi giovedì 18 novembre

Anche oggi sono in programma quattro partite, due del torneo di doppio e due del torneo di singolare. Alle 11:30 si parte con Granollers/Zeballos contro Krawietz/Tecau a seguire, ma non prima delle 14 Zverev – Hurkacz. Mentre alle 18 c'è uno spareggio tra Mektic/Pavic e Dodig/Polasek. E alle 21 tocca a Sinner che se la vedrà con Medvedev.

11:30 – Granollers/Zeballos – Krawietz/Tecau

14:00 – Zverev – Hurkacz

18:00 – Mektic/Pavic – Dodig/Polasek

21:00 – Sinner – Medvedev

La classifica delle ATP Finals di Torino: Sinner in semifinale se…

La situazione è molto chiara. Medvedev è già in semifinale ed è pure sicuro del primato nel girone, grazie ai successi con Zverev e Hurkacz. Sinner e Zverev a distanza si giocano il posto da secondo del raggruppamento, che vale le semifinali. Se il tedesco vince l'incontro che giocherà alle ore 14 contro Hurkacz è in semifinale, se invece dovesse perdere a quel punto Jannik sarà padrone del suo destino e in caso di successo su Medvedev andrebbe in semifinale.

Medvedev: 2 vittorie

Zverev: 1 vittoria, 1 sconfitta

Sinner: 1 vittoria

Hurkacz: 0 vittorie

Berrettini: 0 vittorie

I tennisti qualificati per le semifinali delle ATP Finals

Novak Djokovic e Daniil Medvedev, che sono di gran lunga i migliori giocatori di questa stagione, hanno giocato le finali agli Australian Open, agli US Open e recentemente a Bercy, sono già in semifinale e sono sicuri del primo posto e potrebbero sfidarsi eventualmente solo in finale. Djokovic sa che sabato sfiderà uno tra Sinner e Zverev. Mentre Medvedev avrà sulla carta una semifinale più semplice, perché il suo avversario sarà o il norvegese Ruud o il russo Rublev.

Hurkacz in dubbio, si scalda Karatsev

Il tennista polacco, che ha perso entrambe le partite giocate, ma che non è ancora tecnicamente eliminato, non si è allenato nella giornata di mercoledì e potrebbe dare forfait contro Zverev. E incredibilmente potrebbe fare il suo ingresso in campo il russo Karatsev, addirittura il numero 13 della Race, che dopo l'entrata in gara delle due riserve ufficiali (Sinner e Norrie), è stato chiamato in fretta e furia a Torino.