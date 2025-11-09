ATP Finals 2025, il programma di oggi: orari e dove vedere Alcaraz-de Minaur e Zverev-Shelton

Alcaraz-de Minaur è la partita principale della giornata d’esordio delle ATP Finals 2025. Alle ore 14 farà l’esordio a Torino il numero 1 del tennis. Diretta pure su Rai 2 in chiaro. In serata Zverev-Shelton e il doppio con Bolelli/Vavassori, partite visibili solo su Sky.

Atp Finals, le partite: programmi e orari

Si parte alle ore 11:30 con il doppio Granollers/Zeballos contro Krawietz/Puetz. Non prima delle ore 14 c'è Alcaraz-de Minaur. L'esordio del numero 1 ATP. Poi una piccola pausa fino alle ore 18 quando scenderanno in campo Bolelli e Vavassori per l'esordio contro gli inglesi Cash e Glaspool, numero 1 della specialità. Non prima delle 20:30 toccherà a Zverev e Shelton.

ore 11:30: Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz

non prima delle 14: Alcaraz-de Minaur

ore 18: Bolelli/Vavassori-Cash/Glaspool

non prima delle 20:30: Zverev-Shelton

Alcaraz e de Minaur alle Finals, a che ora e dove vedere in tv e streaming

Carlos Alcaraz farà il suo esordio nel torneo oggi pomeriggio. Il numero 1 della classifica ATP scenderà in campo alle ore 14 contro Alex de Minaur. Lo spagnolo è largamente favorito. L'incontro si potrà seguire sia su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), che in chiaro su Rai 2. Streaming possibile con RaiPlay e per abbonati con Sky Go e NOW.

Dove vedere Zverev e Shelton in tv e streaming: l'orario

La partita serale, di questa domenica, sarà quella che chiuderà la prima giornata di gare. Sarà un tiro al bersaglio tra due grandi battitori: Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e Ben Shelton (numero 5). Zverev e Shelton sono nel Gruppo Borg, quello di Sinner e Auger-Aliassime. La loro partita si potrà vedere in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 e 203. Non è possibile seguire questa sfida in diretta né in differita in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW riservato ai rispettivi abbonati.