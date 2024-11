ATP Finals 2024, il programma di oggi: orari e dove vedere Alcaraz-Ruud e Zverev-Rublev

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Si disputa oggi la seconda giornata delle ATP Finals 2024, tocca ai tennisti del Girone Newcombe in singolare e in quello Bob Bryan in doppio. Saranno in scena il numero 2 e 3 della classifica mondiale e cioè Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, ma anche i doppisti italiani Bolelli e Vavassori. In serata, alle ore 20, ci sarà la premiazione di Jannik Sinnerche otterrà il trofeo dedicato al numero 1 della classifica di fine anno.

ATP Finals, le partite di oggi: programma e orari

Si parte alle ore 11:30 con il match di doppio tra Arevalo/Pavic, i numeri 1 della specialità, e Krawietz e Putz. Alle ore 14 scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Poi ci sarà una breve pausa e si riprenderà alle ore 18 con la sessione serale e con il doppio Bolelli/Vavassori contro Bopanna/Ebden. Non prima delle 20:30 toccherà a Zverev e Rublev, prima di questa sfida sul campo dell'Inalpi Arena scenderà Jannik Sinner, che verrà premiato come numero 1 della classifica ATP.

ore 11:30 Arevalo/Pavic-Krawietz/Putz

ore 14: Alcaraz-Ruud

ore 18: Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden

ore 20: Jannik Sinner premiato come numero 1 ATP 2024

ore 20:30: Zverev-Rublev

Alcaraz-Ruud oggi alle Finals, a che ora e dove vedere in TV e streaming

La sfida che aprirà il Girone Newcombe si disputerà alle ore 14, quando in campo si presenteranno Carlos Alcaraz, numero 3 della classifica mondiale, e Casper Ruud, numero 6 e finalista nel 2022. L'incontro si potrà seguire solo su Sky, match riservato agli abbonati e trasmesso sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.

Dove vedere Zverev-Rublev in TV e streaming: l'orario

Alexander Zverev e Andrey Rublev ufficialmente non entreranno in campo prima delle ore 20:30, ma considerato che prima ci sarà il doppio di Bolelli e Vavassori e poi la premiazione di Sinner viene facile pensare che l'incontro possa slittare di una mezz'ora. Il secondo match del girone dedicato al grande campione australiano si potrà seguire sia in chiaro su Rai 2 che in diretta su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

A che ora giocano Bolelli e Vavassori a Torino: diretta in chiaro

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sostenuti anche da un caldissimo pubblico, scenderanno in campo alle ore 18 contro la coppia formata da Bopanna e Ebden, che li batterono nella finale degli Australian Open. L'incontro si potrà seguire, oltre che su Sky, anche in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 18.