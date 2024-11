video suggerito

ATP Finals 2024, il programma di oggi: orari e dove vedere Alcaraz-Rublev e Zverev-Ruud Quattro partite in programma oggi alle ATP Finals 2024. Bolelli e Vavassori in campo alle ore 18, la sfida di doppio sarà in chiaro anche alle ore 18. In campo per il singolare Alcaraz-Rublev e Zverev-Ruud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è già a un bivio in queste ATP Finals. Il tennista spagnolo, battuto in due set da Casper Ruud all'esordio, oggi non può sbagliare nella sfida che aprirà il programma della seconda giornata con il russo Andrey Rublev, che inizierà alle ore 14. Mentre alle ore 18 nella prima sfida della sessione serale toccherà agli italiani Bolelli e Vavassori contro Krawietz e Putz. Gli azzurri vincendo potrebbero essere già in semifinale. Poi toccherà a chi ha vinto nella prima giornata e cioè a Alexander Zverev e a Casper Ruud, che non scenderanno in campo prima delle ore 20:30. Tutti gli incontro si potranno seguire in diretta su Sky e in streaming con Sky GO e NOW. Mentre la partita di doppio di Bolelli e Vavassori sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2 e in streaming con RaiPlay.

ATP Finals, le partite di oggi: programma e orari

ore 11:30 – Arevalo/Pavic – Bopanna/Ebden

ore 14 – Carlos Alcaraz – Andrey Rublev

ore 18 – Bolelli/Vavassori- Krawietz/Putz

ore 20:30 – Alexander Zverev – Casper Ruud

Alcaraz-Rublev oggi alle Finals, a che ora e dove vedere in TV e streaming

Carlos Alcaraz, che spera di essere più in forma rispetto a lunedì, giocherà contro Andrey Rublev. Il loro incontro prenderà il via alle 14. Il terzo confronto diretto tra i due, il secondo a Torino, si potrà seguire solo su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. Commento di Boschetto e Reggi.

Dove vedere Zverev-Ruud in TV e streaming: l'orario

Alexander Zverev e Casper Ruud sono i vincitori della prima giornata del Girone intitolato a John Newcombe. Chi vince potrebbe essere già in semifinale da stasera. Si parte a Torino alle ore 20:30. Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Telecronaca di Pero e Bertolucci. Non c'è la diretta in chiaro.

A che ora giocano Bolelli e Vavassori a Torino: diretta in chiaro

Arevalo/Pavic e Bopanna/Ebden apriranno il programma di giornata alle ore 11:30. Il loro incontro sarà importante per Bolelli e Vavassori che prima di scendere in campo potranno farsi due calcoli e capiranno se dopo il match contro i tedeschi Krawietz e Putz potrebbero essere già in semifinale. La partita inizierà alle ore 18 e si potrà seguire in diretta anche in chiaro su Rai 2, dalle ore 18. Diretta anche su Sky. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.