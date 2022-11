ATP Finals 2022, sorteggiati i gironi: Nadal evita Djokovic che sfiderà Tsitsipas e Medvedev A Torino è stato effettuato il sorteggio delle ATP Finals 2022. Nadal è nel Gruppo Verde, Djokovic in quello rosso con Tsitsipas e Medvedev. Si comincia domenica 13 novembre.

A cura di Alessio Morra

A Torino è stato effettuato il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2022, che anche quest'anno si giocano a Torino. C'era il rischio che finissero nello stesso girone Rafa Nadal e Novak Djokovic, non è stato così. Il sorteggio ha creato due gironi molto equilibrati che rendono ancora molto più incerto l'esito di questo Masters, che vede comunque Djokovic favorito. Il serbo va a caccia del sesto titolo.

Gli otto tennisti che partecipano alle ATP Finals vengono suddivisi in due gironi da quattro. Le operazioni di sorteggio sono semplici. I due giocatori con la miglior classifica presidiano i due gruppi, che un tempo erano intitolati ai ‘vecchi' vincitori. Ora non è più così. L'omaggio all'Italia prevede un Gruppo Verde e uno Rosso.

Novak Djokovic ha vinto 5 volte le ATP Finals.

Nel Verde di diritto Nadal, che è il tennista con la classifica migliore, è il numero 2 ma Alcaraz manca. Nel Rosso il più alto in grado è Tsitsipas. Poi vengo smistati il 3 e il 4, il 5 e il 6 e il 7 e l'8.

Nel Gruppo Verde cioè quello di Nadal sono stati sorteggiati il norvegese Ruud, allievo di Rafa, il canadese Auger-Aliassime, che è in una forma strepitosa e in questo momento pare il favorito per il successo del raggruppamento e l'americano Taylor Fritz, che era la riserva ma ha sfruttato il forfait di Alcaraz.

Nel Gruppo Rosso invece ci sono ben tre tennisti che hanno già vinto le Finals e cioè Stefanos Tsitsipas, campione 2019, Daniil Medvedev, vincitore nel 2020, e Novak Djokovic, che ha trionfato in sei occasioni ma l'ultima sette anni fa. L'altro è Rublev, ormai un habituè delle Finals.

Nella prima giornata ci sarà subito un grande scontro tra Djokovic e Tsitsipas e il derby russo, mentre nell'altro girone si partirà con Nadal-Fritz e Auger-Aliassime-Ruud. Il programma non è stato ancora ufficializzato. A breve si scoprirà chi esordirà domenica 13 novembre.

Gruppo Verde: Nadal, Ruud, Auger-Aliassime, Fritz.

Gruppo Rosso: Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Djokovic.

Sorteggi anche i gironi delle Finals del doppio. Nel Gruppo Verde i numeri 1: Koolhof/Skupski, Mektic/Pavic, dominatori nel 2021, Dodig/Krajicek e Kokkinakis/Kyrgios, destinati a dare spettacolo. Il Gruppo Rosso è composto da: Ram/Salisbury, Arevalo/Rojer, Glasspool/Heliovaara, Granollers/Zeballos.