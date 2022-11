ATP Finals 2022, oggi Djokovic-Fritz e Ruud-Rublev: orari TV e dove vedere le partite su Rai e Sky Djokovic-Fritz e Ruud-Rublev sono le semifinali delle ATP Finals. Entrambi gli incontri saranno trasmessi da Sky, mentre su Rai 2 andrà in onda Djokovic-Fritz.

A cura di Alessio Morra

Si disputano oggi le semifinali delle ATP Finals 2022. A Torino sono in programma quattro partite. Non c'è Nadal, uscito nella fase a gironi, ma non mancano le stelle. Innanzitutto c'è Djokovic, che va a caccia del sesto successo in questo torneo. Ma sono presenti anche l'americano Fritz, il numero 4 ATP Ruud e Rublev. La prima semifinale si disputerà alle ore 14, la seconda invece alle 21 e sarà trasmessa in diretta anche dalla Rai.

Djokovic-Fritz in TV e streaming: il canale Sky

La semifinale più attesa è senza dubbio quella che avrà come protagonista Novak Djokovic, il numero 8 della classifica ATP che va a caccia del sesto titolo alle Finals, l'ultimo lo ha ottenuto sette anni fa. L'ex numero 1 è super favorito contro Taylor Fritz, i precedenti sono tutti a favore del serbo (5-0), anche se l'americano è migliorato tanto nell'ultima stagione. L'incontro inizierà alle ore 14 e sarà trasmesso da Sky sul canale 205 (Sky Sport Tennis), mentre in streaming si potrà seguire tramite Sky Go e Now.

Dove vedere Ruud-Rublev in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Tornano a sfidarsi esattamente dopo un anno Casper Ruud e Andrey Rublev, che si giocarono la qualificazione alle semifinali un anno fa, quando si impose a sorpresa il norvegese. Stavolta si giocano un posto in finale. Ruud pare favorito. La semifinale Ruud-Rublev inizierà non prima delle ore 21. Diretta Tv su Sky (canali 201 e 205) e in chiaro su Rai 2.

Il programma di oggi 19 novembre alle ATP Finals 2022

Oggi si disputeranno sia le semifinale del torneo di doppio che quelle del singolare. Alle 11:30 scenderanno in campo le coppie che hanno dominato la stagione Ram/Salisbury (numeri 2) contro Koolhof/Skupski (numeri 1). Alle 14 Djokovic contro Fritz, mentre nel tardo pomeriggio gli ex numeri 1 Metkic e Pavic contro Glaspool e Heliovaara. Alle 21 Ruud e Rublev daranno vita alla seconda semifinale.