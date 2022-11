ATP Finals 2022, oggi Ruud-Auger Aliassime e Nadal-Fritz: orari TV e dove vedere le partite su Rai e Sky Prima giornata di match alle ATP Finals di Torino. Ruud-Auger Aliassime apre il programma di partite del gruppo verde al Pala Alpitour, con Nadal-Fritz in serata. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Le ATP Finals 2022 di tennis prendono il via oggi a Torino sul cemento indoor del Pala AlpiTour. Il programma prevede le due partite di singolare del gruppo verde e le due di doppio del gruppo rosso. Occhi puntati sulla sfida tra il numero 2 al mondo Rafa Nadal, contro il nono giocatore ATP Fritz che inizierà non prima delle 21, con l'altro singolare Ruud-Auger Aliassime in programma non prima delle 14. A completare la doppia sfida Arevalo/Rojer – Glasspool/Heliovaara che aprirà i giochi alle 11:30 e Ram/Salisbury – Granollers/Zeballos alle 18:30. Ecco tutto quello che c'è da sapere, sulle dirette TV in chiaro e non e gli orari dei match.

Nadal-Fritz in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Il match delle ATP Finals tra Nadal e Fritz rappresenta il piatto forte della prima giornata. L'incontro tra lo spagnolo e l'americano valido per il gruppo verde si giocherà al Pala Alpitour di Torino non prima delle 21, con l'orario d'inizio che potrebbe slittare se i tre match in programma in precedenza dovessero protrarsi più del dovuto. Nadal-Fritz si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky per gli abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis).

Anche la diretta streaming di Nadal-Fritz sarà in chiaro su Rai Sport, collegandosi alla piattaforma RaiPlay, senza alcun abbonamento. Gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app Sky Go, oppure acquistare il singolo tagliando dell'evento sul servizio live on demand Now Tv.

Dove vedere Ruud-Auger Aliassime in TV e streaming: il canale Sky

La partita del Gruppo Verde che aprirà le ATP Finals di Torino è quella tra Ruud e Auger-Aliassime, in programma in orario non prima delle 14 a seguire il doppio Arevalo/Rojer – Glasspool/Heliovaara sul campo del Pala Alpitour. Il match tra il norvegese e il canadese non sarà visibile in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati Sky. Diretta televisiva sui canali 201 e 205, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming garantito su dispositivi fissi e portatili grazie all'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare.

Il programma di oggi 13 novembre alle ATP Finals 2022

Il programma di oggi delle ATP Finals di Torino prevede quattro partite. Infatti non si giocheranno solo due singolari, ma anche due doppi al Pala Alpitour del capoluogo piemontese. Il primo match che si disputerà in orario alle 11:30 è quello tra la coppia Arevalo/Rojer e Glasspool/Heliovaara. A seguire, non prima delle 14 ecco il confronto tra Ruud e Auger-Aliassime. In serata non prima delle 18:30 l'altra sfida di doppio Ram/Salisbury – Granollers/Zeballos e poi non prima delle 21 chiusura per Nadal – Fritz. Questo il programma completo con gli orari: