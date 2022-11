ATP Finals 2022, oggi Medvedev-Rublev e Tsitsipas-Djokovic: orari TV e dove vedere le partite su Rai e Sky Seconda giornata delle ATP Finals. A Torino stasera c’è l’esordio di Novak Djokovic che sfida Stefanos Tsitsipas. L’incontro inizierà alle ore 21. Programma ricco su Sky, l’incontro di Djokovic sarà trasmesso anche in chiaro.

A cura di Alessio Morra

A Torino per il secondo anno consecutivo si disputano le ATP Finals. Oggi si gioca la prima giornata del Gruppo Rosso, quello più forte che comprende tre tennisti che hanno già vinto il torneo. L'incontro principale di giornata è senz'altro quello tra Stefanos Tsitsipas, che ha ancora la possibilità di diventare il numero 1 ATP, e Novak Djokovic, che è il numero 8 del Ranking ma che è largamente il tennista favorito per il successo finale. La sfida tra il greco e il serbo si disputerà stasera e non inizierà prima delle ore 21.

Tsitsipas-Djokovic: in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Tra le dodici partite in programma per la fase a gironi quella più attesa e quella che potrebbe essere quella più spettacolare. Si sono affrontati meno di dieci giorni fa nella semifinale del torneo 1000 di Parigi Bercy e i due hanno regalato uno spettacolo immenso. Djokovic si è imposto al tie-break del 3° set, rimpianti enormi per Tsitsipas. La partita non inizierà prima delle ore 21. Tsitsipas-Djokovic andrà in onda su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis), ma sarà visibile anche in chiaro su Rai2, che manderà in onda un incontro per ogni giornata di gare. Diretta streaming su Sky Go e Now, per i rispettivi abbonati, ma anche su raiplay.it.

Il greco ha già vinto le ATP Finals, ci è riuscito nel 2019 a Londra.

Dove vedere Medvedev-Rublev in TV e streaming: il canale Sky

La prima partita del Gruppo Rosso, però, sarà quella tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Un derby russo tra due grandi amici che da anni fanno parte della top ten del tennis mondiale. Medvedev è più forte, ha già vinto questo torneo, è stato anche numero 1 in questo 2022, ma non può sottovalutare Rublev. I precedenti sono cinque, Medvedev ha vinto quattro volte. L'incontro non inizierà prima delle ore 14 e sarà trasmesso in diretta TV da Sky sui canali 201 e 205. Streaming possibile per gli abbonati di Sky, utilizzando Sky Go, e Now.

Il russo ha vinto l’ultima edizione delle ATP Finals disputata a Londra, era il 2020.

Il programma di oggi 14 novembre alle ATP Finals 2022

Singolari sì, ma c'è anche il doppio a Torino e la giornata di oggi è gustosa. Perché tra le otto coppie ce n'è una che è destinata a fare spettacolo. Il duo australiano formato da Kokkinakis e soprattutto da Kyrgios sarà la scheggia impazzita del torneo. Saranno proprio loro ad aprire la giornata di gara alle 11:30 contro i numeri 1 Koolhof/Skupski. Poi Medvedev-Rublev. Seguire una pausa prima dell'altra sfida del Gruppo Verde quella tra Mektic/Pavic contro Dodig/Krajicek. Il meglio alla fine con Djokovic contro Tsitsipas.