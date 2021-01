Andy Murray è risultato positivo al Covid-19. Il tennista scozzese, che in carriera è stato cinque volte finalista degli Open d'Australia e numero uno al mondo nel 2016, è in buone condizioni e in questo momento è in isolamento. Dovrà seguire una quarantena di dieci giorni a Londra e dovrà rimandare quindi la sua partenza per l'Australia in vista degli Open che inizieranno il prossimo 8 febbraio.

(in aggiornamento)