Amanda Anisimova sa ormai di aver perso e gela il suo team: restano di sasso per quello che urla

Amanda Anisimova alla vigilia era leggermente favorita (almeno nelle quote dei bookmakers), ma non è stato certamente una sorpresa che il match di quarti di finale dell'Australian Open contro Jessica Pegula sia stato vinto da quest'ultima. Del resto parliamo delle tenniste numero 4 e 6 della classifica mondiale. La 24enne di origine russa aveva perso il primo set 6-2, poi nel secondo parziale dopo un'ora di battaglia è andata al tie-break, ma dopo aver fatto il primo punto ha perso tutti gli altri, finendo per soccombere 7-1. Sul 5-1, quando ormai sapeva di aver perso, la Anisimova ha rotto gli argini e tirato un paio di urlacci al suo team in tribuna, lasciandolo gelato.

Cosa è successo nel finale di Anisimova-Pegula all'Australian Open: le urla di Amanda al suo team

Amanda sperava di riuscire a far girare la partita e nel momento in cui ha capito che il match era andato, la frustrazione ha preso il sopravvento. L'americana si è girata verso il suo box sugli spalti della Rod Laver Arena, dove si trovavano il coach Hendrik Vleeshouwers, il preparatore Rob Brandsma e la fisioterapista Shadi Soleymani, e gli ha gridato: "Ditemi qualcosa! State solo seduti lì!".

A quel punto della partita, più che un disperato tentativo di trovare soluzioni contro la connazionale, quello della Anisimova è parso come uno sfogo per scaricare la rabbia per una sconfitta che appariva ormai inevitabile. E come tale l'ha accolto il suo team, che è rimasto di sasso, assolutamente immobile senza proferire parola. Anche loro avevano capito che il match era perso e con esso la chance per Amanda di raggiungere la sua prima semifinale a Melbourne.

La Anisimova a pezzi in conferenza: "Dopo partite come questa perdi la testa"

Nel dopo partita, la giocatrice del New Jersey è apparsa distrutta in conferenza stampa, soffermandosi sul fatto che essere una tennista di vertice non salva dalle conseguenze devastanti di sconfitte simili: "Ovviamente sono molto grata per la vita che ho e per la carriera che ho, ma dopo partite come questa perdi un po' la testa. Dopo una giornata come oggi, perderò completamente ogni senso di razionalità per tipo 48 ore. È proprio quello che comporta lavorare così duramente per qualcosa e poi avere partite e giornate come questa".

Il quadro delle semifinali femminili all'Australian Open

Ben altro stato d'animo per Jessica Pegula, che affronterà ora Elena Rybakina in semifinale, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno la due volte campionessa dell'Australian Open Aryna Sabalenka e la ‘caldissima' Elina Svitolina.