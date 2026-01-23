Alcaraz sorpreso dal video trasmesso sul maxi-schermo: “Oh me..a, ho avuto incubi per due giorni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz è rimasto sorpreso durante la classica intervista in campo dopo la convincente vittoria contro Corentin Moutet nel terzo turno degli Australian Open. Sul maxi-schermo infatti sono state mandate in onda le immagini di alcuni momenti salienti del recente Million Dollar One Point Slam. Il numero uno del mondo non si aspettava soprattutto che venisse riproposto il punto perso contro Maria Sakkari che ha comportato la sua eliminazione. La sua reazione infatti è stata "colorita", con una parolaccia che ha scatenato l'ilarità dei presenti.

Di certo l'atmosfera era molto rilassata per un Alcaraz che, per sua stessa ammissione, si è "divertito tantissimo" a giocare contro il funambolo francese. Un match tra due giocatori dal gran tocco, che si sono sfidati anche a suon di palle corte ("Stavo guardando lo schermo ed ero tipo ‘ehm sono stato, sai, a rete tipo 55 volte'. Oh mio Dio. Quindi è ehm… ma sì è stato… è stato insidioso. Ehm pensavo che fossimo in una gara di smorzate, ma decisamente ha vinto lui"). Quando l'intervistatore Jim Courier ha però archiviato la partita odierna, spostando il discorso sul recente One Point Slam, Alcaraz ha capito che poteva aspettarsi di tutto.

Sorpresa ad Alcaraz dopo la vittoria contro Moutet, spunta il video della sconfitta contro Maria Sakkari

Prima ha assistito al video di alcuni dei suoi momenti da "tifoso" nel recente evento, che mostravano tutto il suo divertimento. Poi però ecco la nota "dolente", ovvero l'inaspettata sconfitta contro Maria Sakkari. Courier impietosamente lo ha incalzato: "Beh, quanto è stato divertente per te perdere contro una giocatrice WTA, Maria Sakkari, com'è stato? Portaci a quel punto. Te lo ricordi?". Dopo che "big Jim" ha mostrato a Carlos il video dello scambio, il campione di Murcia si è lasciato scappare "oh me..a".

Alcaraz ripensa al suo clamoroso errore

Nel rivedersi, Alcaraz è sembrato quasi sorpreso e infatti ha dichiarato: "Ehm… è stato lungo. Non mi aspettavo che giocassimo così a lungo. Ehm e sì. Sì. Voglio dire è incredibile. Ehm sai la smorzata… la palla corta, ero ehm sai come ho detto la smorzata, era il mio punto di forza, mi sono allenato sulla palla corta ehm sai da quando ho iniziato a giocare a tennis e sai nel momento difficile, nel momento in cui ne avevo davvero bisogno di una… l'ho appena sbagliata. Quindi ho avuto tipo ehm due giorni di incubi (ironicamente, ndr), sai, su quella smorzata probabilmente. Quindi ma ehm sì no, voglio dire è stato… è stato divertente".

Battute a parte, quel torneo esibizione è stato un successo anche perché alla fine a vincere è stato un amatore come tutti volevano: "È stato incredibile. Voglio dire, ehm, sai, in quell'evento, avere un amatore che vince quell'evento, è stato ehm è stato incredibile. Penso che tutti ci aspettassimo che vincesse un amatore. Tutti volevamo che succedesse, ehm sai, alla fine del torneo. Noi sai, nella finale penso che ci siano alcuni video in cui noi stavamo guardando, sai nelle TV laggiù, tipo Frances Tiafoe, tipo Amanda Anisimova e io stesso e molti giocatori intorno, che semplicemente ehm non potevamo credere a quello che era successo. Penso che Jordan Smith, sai, meriti la vittoria e ehm sì eravamo tutti felici che sia successo". E ora testa alla sfida contro Tommy Paul.