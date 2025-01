video suggerito

Alcaraz lo polverizza, Nishioka la butta sul ridere: ovazione del pubblico degli Australian Open Nishioka letteralmente dominato in 81′ da Alcaraz, si è lasciato andare ad un piccolo show quando è riuscito a portare il primo game e unico dei due set iniziali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il povero Nishioka agli Australian Open ha dovuto fare i conti con un Alcaraz versione deluxe. Il giapponese numero 65 della classifica ATP è stato letteralmente preso a pallate dallo spagnolo che ha concesso 5 game in tre set, per una sfida durata appena 81 minuti. L'inizio del giocatore nipponico in particolare è stato assolutamente tremendo, con l'incapacità di trovare contromisure al tennis del numero 3 del mondo.

Quest'ultimo, molto ispirato al servizio (come confermato dai 14 ace messi a referto e celebrati con una dedica sulla telecamera) ha portato a casa il primo parziale in 18′ con un perentorio 6-0. Un copione che sembrava destinato a ripetersi anche nel secondo set, quando però Nishioka è riuscito a rompere l'incantesimo. Nel quarto game ecco la tanto attesa chance che gli ha permesso di smuovere il risultato.

Sul risultato di 3-0 una palla di Carlitos si è rivelata lunga ed ecco il piccolo show di Nishioka. Il giapponese ha iniziato ad ampi gesti a "spingere" la pallina fuori dal campo. Quando finalmente ha rimbalzato al di là della linea di fondo, ecco l'esultanza per il simpatico Nishioka che ha lanciato una pallina in aria, come spesso fanno i vincitori al termine del match. Boato del pubblico che è stato allo scherzo, esaltando la simpatia del giocatore in grande difficoltà.

Anche Alcaraz non ha potuto trattenere un sorriso di fronte al gesto di Nishioka che poi non è riuscito a vincere altri game nel secondo set, dando maggiore battaglia nel terzo conclusosi 6-4. Grande soddisfazione per Carlitos che è stato molto soddisfatto per il poco tempo speso in campo, una situazione che gli permetterà di recuperare più facilmente in vista dei prossimi impegni: "Sembra che meno tempo passi in campo negli slam, meglio è. Soprattutto fisicamente. Mi sento benissimo, credo. Cerco di concentrarmi e di passare il minor tempo possibile a giocare".