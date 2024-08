video suggerito

Alcaraz ha un crollo emotivo in diretta, ma chi lo intervista è un gigante: reazione fantastica Alex Corretja ha intervistato Carlos Alcaraz pochi minuti dopo la finale persa alle Olimpiadi con Novak Djokovic. Il tennista spagnolo non ha retto alla tensione e si è commosso. Corretja gestisce la situazione con grande sensibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno dato vita a una finale olimpica bellissima. Quasi tre ore di spettacolo puro. Djokovic ha vinto 7-6 7-6 e si è aggiudicato l'oro alle Olimpiadi, il tassello mancante della sua fenomenale bacheca. Ha pianto Novak, che ha coronato un sogno e che ha festeggiato con la sua famiglia. Ma ha pianto anche Carlos Alcaraz, che non ha trattenuto le lacrime quando è stato intervistato in TV dall'ex tennista Alex Corretja.

Alcaraz ko con Djokovic nella finale del torneo olimpico

Alcaraz era definito, pure lui, il predestinato. A 21 anni ha già vinto quattro titoli Slam, due li ha vinti nell'arco di un mese (tra giugno e luglio). E dopo i trionfi al Roland Garros e a Wimbledon voleva uno storico tris, ma dinanzi ha trovato un Djokovic stellare, che ha messo tutto quello che aveva e si è imposto dopo un incontro strepitoso. Carlos ha vinto l'argento, una consolazione, magrissima a caldo. Perché Alcaraz è un numero uno nell'animo e vuole solo vincere. Quando l'incontro è finito lo spagnolo, che è uno sportivo puro, si è complimentato con l'avversario prima di accomodarsi sulla sua panchina.

La sensibilità di Corretja nell'intervista con Alcaraz

Poco dopo Alcaraz si è alzato ed ha raggiunto Alex Corretja, ex tennista da anni commentatore di Eurosport, che lo aspettava per l'intervista. Corretja esordisce dicendo: "Hai dato il 100%, hai perso contro un Djokovic immenso, ma hai dato tutto e non potevi fare di più". Il numero 3 ATP vuole rispondere, dice di un paio di parole, ma non riesce a parlare. Non ce la fa e piange. Il talent mostra la sua grande sensibilità e la sua intelligenza riprendendo il microfono dicendo: "Carlos prenditi il tuo tempo". Lo abbraccia. Mentre il tennista cerca di nascondere le sue lacrime, mettendosi di spalle alla telecamera.

Alcaraz torna e risponde alla domanda a piacere

C'è qualche secondo di imbarazzo, il tempo passa lentamente. Corretja riprende il microfono e spiega ai telespettatori: "Beh, questa situazione è comprensibile per Alcaraz. C'è tanta tensione, tanta emozione. Ha detto tutto quello che aveva. Non è stata solo una partita di tennis". Poi torna la medaglia d'argento olimpica, Corretja non gli pone domande ma gli dice: "Dimmi quello che vuoi". Alcaraz risponde: "È difficile, abbiamo lottato quasi tre ore con soli due set. Ho avuto delle chance ma non ne ho approfittato. Nei momenti decisivi lui ha fatto qualcosa in più, si è messo in una situazione di vantaggio e si merita questa vittoria. Fa male perdere così ma esco a testa alta, so che ha dato tutto".

Corretja lo conceda dicendo: "Ora riposati e recupera. Sei il nostro orgoglio, grazie di tutto". Alcaraz sorride e va via. Una lezione di sport da parte dell'ex numero ATP che si conferma uno dei migliori talent del tennis. E chiudendo il suo intervento in TV Corretja ha detto: "In un momento così emotivo mi sembrava assurdo chiedergli di più. Sapete che quando uno perde magari se ne va per un po’ negli spogliatoi, invece questo ragazzo di 21 anni ci ha messo la faccia subito.tutto il dialogo".

Chi è Alex Corretja, l'ex tennista ora talent in tv

Lo spagnolo è stato un tennista di alto livello, ha vinto le Finals nel 1998 e disputato due finali del Roland Garros. 17 i titoli vinti a livello ATP da Corretja, che è stato anche numero 2 della classifica mondiale, in un'epoca dominata da Pete Sampras e Andre Agassi. Ha vinto gli Internazionali d'Italia a Roma e perso una finale a Monte Carlo. Da anni è commentatore di Eurosport.